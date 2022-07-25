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В Казахстане
Штраф за среднюю скорость: в МВД подтвердили планируемые изменения
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danilov 25 Июля 2022 в 14:28:19
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что прорабатывают изменения, предусматривающие наказание за превышение средней скорости на казахстанских трассах.

"Вместе с тем в настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение средней скорости на загородных трассах", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев.

Ранее СМИ сообщали, что в Казахстане планируют узаконить штраф за превышение средней скорости. Казахстанский институт стандартизации и метрологии подготовил проект по внесению понятия "средняя скорость" в Кодекс об административных правонарушениях.

Средняя скорость - скорость, с которой автомобиль преодолевает участок дороги между двумя камерами в начале и в конце отрезка дороги. Подразумевается, что система будет автоматически делить длину отрезка на затраченное водителем время для его преодоления, вычисляя среднюю скорость.

Например, между камерой "А" и камерой "Б" расстояние 100 километров. Если автомобиль преодолел эту дистанцию за полчаса, то его средняя скорость составляла не менее 200 километров в час. Водителя накажут за превышение при условии, что максимальная разрешенная скорость на дороге - 140 километров в час.

Понятие "средняя скорость" автомобиля на трассе с технической точки зрения планируют внести в национальный стандарт, регулирующий работу камер на дорогах, "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением". После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе.

Документ должны принять до конца лета. Предположительно, для начала среднюю скорость начнут замерять на загородных трассах, а в перспективе фиксировать ее станут и городские камеры. Какими будут штрафы за превышение средней скорости, пока неизвестно.

В июле 2019 года тогда еще министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев предложил ввести ответственность за превышение средней скорости на дорогах вне населенных пунктов.

Позже в Комитете административной полиции МВД рассказали, как планируют штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости на казахстанских трассах. Для этого планируется фиксировать с помощью камер время выезда машины из пункта отправления и время прибытия в пункт назначения.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shtraf-srednyuyu-skorost-mvd-podtverdili-planiruemyie-473871/
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  Walter 25.07.2022 в 14:33:03   # 800945
Этого не будет никогда
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  GoodZone 25.07.2022 в 14:49:59   # 800949
В России эту меру законодательно отменили как неконституционную, суды были...
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  Lokki 25.07.2022 в 15:02:37   # 800951
Мне интересно каким образом будут внедрен алгоритм обработки средней скорости в городе. При множестве вариантов проезда участков от камеры до следующей камеры. А правильно ли будет выставлено системное время на протяженных участках трасс, где один чекпоинт относится географически к одному серверу обработки а второй к другому серверу обработки? Будет ли установлено на сервере точное значение расстояния между чекпоинтами? Как я могу узнать об этом? И как будет доказываться мое нарушение? двумя фотографиями со временем? Очень много сомнительных нюансов, которые невозможно проверить. Да и тот же сергек по логике своей работы использует не самые лучшие алгоритмы подсчета. И даже мало того, у нас болт вытаращили на калибровку системы. Вы кто-нибудь видел как происходит калибровка на дорожном полотне в городе? А на перекрестках кто-нибудь видел как калибровали систему? Вот и я не видел. Хотя по логике работы должны откалибровать и сопоставить реальное расстояние на асфальте с виртуальными линиями и расстоянием в ПО камеры и/или ПО на сервере (смотря кто анализирует). Вот и представьте теперь как все будет настроено...конечно же на вариант пополнения бюджета штрафами. Однозначно.
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  GoodZone 25.07.2022 в 15:24:52   # 800953
Lokki 25.07.2022 в 15:02:37 # 800951
Я вам больше скажу. Есть участки трасс, где реальный километраж не совпадает с километражом на бумагах приемки участков трассы. Стандартный метод увода денег из бюджета при строительстве... Вот уж где повеселимся...
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  кинат 25.07.2022 в 16:23:44   # 800954
Вот они бегут впереди паровоза! Антинародные законы принимают очень быстро.
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  332-712 25.07.2022 в 20:54:45   # 800971
Если на трассе это еще можно худо-бедно как-то организовать (в чем я сомневаюсь), то в городе это просто нереализуемо.
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