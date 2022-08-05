Кому и почему мешают базовые станции сотовой связи?

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danilov 05 Августа 2022 в 15:07:26
Когда речь заходит о качестве сотовой связи и мобильного интернета, с большой долей вероятности пользователи обвинят сотового оператора. Оно и понятно: услуги должны соответствовать требованиям и заявленным показателям. В то же время сотовые компании жалуются на распространённый фактор, не связанный с техническими возможностями. Радиофобия в разных её проявлениях мешает в 30% случаях установке базовых станций, не даёт операторам исполнять свои обязательств перед обществом и государством и оставляет без связи тех, кому она действительно нужна. Насколько ситуация безвыходная? Почему люди авыступают против и чего бояться? Как оценивают ситуацию операторы? Рассмотрели проблему со всех сторон.
Дело было в Туздыбастау
Уже в третий раз здесь становится необычайно жарко не только из-за погоды. Когда приезжает монтажная бригада, жители выходят на защиту территории от установки базовой станции сотовой связи.
"Мы боимся, что эта вышка повлияет на здоровье, – наперебой говорят они. – Здесь в каждом доме проживают старики и дети, как она подействует? И без того все болеем, еле ходим, а если к плохой экологии добавиться излучение? Мы однозначно против!"
Хозяйка дома, во дворе которого планировалось установить базовую станцию, сдаёт жилплощадь в аренду, а сама постоянно проживает в Алматы. Она подписала согласие на установку вышки и, хотя под давлением общественности чуть не пошла на попятную, о своем решении не жалеет.
Тем временем жители собрали подписи и передали их в районный акимат.
Беспокойство жителей вызывает не только будущая вышка. По их словам, им не предоставили разрешительные документы на ознакомление. В офисе оператора уверяют: все документы, включая разрешение от алматинского аэропорта и заключение от СЭС, получены и переданы в районный акимат.
"Оператор не может выехать на место установки базовой станции и начать работу без получения разрешительных документов", – прокомментировали процедуру в Beeline.
В 5-10 минутах ходьбы виднеется ещё один "тюльпанчик", который жителей не смущает. Они просят установить оборудование туда. Однако вышка уже дала крен. По оценкам специалистов, данная вышка находится в аварийном состоянии и будет демонтирована. Если не будет новой базовой станции, посёлок скоро останется без связи.
Представители монтажной компании-подрядчика раздают листовки, но жители не проявляют к ним внимания.
"Замакима был здесь и сказал, что против нас, народа, он не пойдёт. Всегда народ решает! Правильно, оператор завтра установит и уйдет, а нам с властью жить и контактировать. Нам остаётся только лечь поперёк дороги и перекрыть движение", – то ли в шутку, то ли всерьёз говорят жители.
Есть и другой вариант: после установки базовой станции будут проведены замеры и в случае, если они превысят допустимую норму, вышка будет немедленно демонтирована. Но и на это жители категорически не согласны.
На месте ситуацию прокомментировал заместитель акима сельского округа Жалгасбай Омирзак.
"Собственником дома был заключён договор с компанией "Кар-Тел" на установку базовой станции. Местное население против. Мы учитываем это мнение и против него пойти не можем. Мы не против информатизации и подключения интернета, улучшения качества связи и жизни населения, но мнение народа необходимо учитывать. Предлагаем сотовому оператору рассмотреть другие варианты – дальше от населённого пункта", – уточнил он.
Замкнутый круг
Таких белых пятен в Алматы и Алматинской области больше ста – именно столько базовых станций планирует установить сотовый оператор Beeline в 2022 году. Почти треть (26) уже установили, а треть не установят совсем. "Мешает радиофобия: люди выступают против установки базовых станций, хотя на каждую имеются все разрешительные документы, в том числе от СЭС, о том, что мощность базовой станции не превышает допустимых значений", – рассказывает Руслан Аюпов, руководитель технической службы Beeline Казахстан по Алматы и Алматинской области. – Приходится искать другие локации".
"Жители думают, что поставить вышку сотовой связи просто. Но подготовительная работа, получение всех разрешений может доходить до 10 месяцев, на технические работы и изготовление всех металлоконструкций потрачен не один миллион тенге, десятки, – говорит он.
"Компания обращалась в акимат, совместно была выбрана именно эта точка, сотрудники обещали провести работу с населением, но безрезультатно. Сотовый оператор такую работу проводит, но тоже не всегда успешно: "У людей есть предубеждения. Нас особо не слушают. Даже если брать с собой представителей акимата на переговоры, то обсуждение важности и нужности базовых станций скатываются к решению бытовых вопросов", – говорит руководитель технической службы Beeline Казахстан по Алматы и Алматинской области.
"В случае окончательного отказа будем переносить станцию, но придётся делать всё с нуля, потому что мы получаем разрешения на конкретный кадастровый номер местоположения будущей базовой станции", – подчеркнули в Beeline Казахстан.
"При планировании места установки базовой станции мы собираем подписи жителей ближайших домов. Увы, почти всегда найдётся один человек, который будет против и пострадают все. Почему решает один, а страдает масса? Так не должно быть!" – считает Руслан Аюпов.
Радиофобия бывает разная
В лучшем случае людьми движет ложное знание или собственные представления, а бывает, что и жажда наживы. Лжерадиофобы шантажируют сотовые компании: если оператор не заплатит за аренду земли и им (хотя базовая станция устанавливается на территории соседа, а не их), они устраивают бунт и бойкот, настраивая соседей на нужный лад. В худшем – агрессия, вандализм и парадоксальные жалобы.
Например, в селе Акбастау в Енбекшиказахском районе Алматинской области жители, с одной стороны, очень хотели качественную сотовую связь, но с другой, требовали установить вышку как можно дальше от села. Известны случаи, когда монтажно-строительную бригаду забрасывали камнями. А в Алматы на Ауэзова – Толе би агрессивный житель самостоятельно демонтировал вышку. Полиция зарегистрировала факт вандализма, но ситуация зашла в тупик, а оператор ушёл из данной точки, даже не успев подключить её.
"В 99% случаев, если возникло неприятие, переломить ситуацию удастся едва ли, – рассказывает Руслан Аюпов. – Есть, конечно обратные примеры. В 2020 году в поселке Кыргауылды мы поставили вышку, что называется, через силу, вопреки панике местного населения. Сейчас все привыкли, жалоб нет".
Но таких примеров единицы. В больших городах – Алматы и Нур-Султане – у жителей сильно развита радиофобия, считает эксперт Beeline. Радует, что в регионах в этом отношении более спокойная обстановка. Очень ждут и встречают связь в отдалённых аулах, где люди воспринимают это как шаг в будущее, стараются помочь чем могут, накрывают дастархан, режут барана, приглашают в местный клуб, рассказывают рабочие монтажной бригады.
Будет ли сигнал?
В одном маленьком городе в США жители потребовали демонтажа вышки и на законодательном уровне приняли норму, что оператор не может устанавливать свои базовые станции. В результате ушло сразу несколько компаний. А сейчас, когда жители просят наладить связь, операторы проявляют свою жёсткую позицию и не предоставляют такой возможности.
В Казахстане всё пока сложно. Операторы не могут выполнить требования МЦРИАП об улучшении качества мобильной связи в городских районах и селах, где сконцентрировано большое количество радиофобов. Но при этом продолжают получать штрафы за ухудшение качества связи. Хотя непонятно за что получает штраф мобильный оператор, если установке базовой станции препятствуют сами жители и сами себя лишают качественной связи.
"Можно на школьном уровне в рамках ИКТ проводить уроки по цифровой грамотности, принципах работы вышек, – рассуждает руководитель технической службы Beeline Казахстан по Алматы и Алматинской области. – Но что делать с теми, кто боится? Почти у каждого в доме есть микроволновка, спутниковая тарелка, работает wi-fi, а самое смешное, что многие спят с телефоном под подушкой. Задаешь вопрос "Почему вы не отказываетесь от сотовых телефонов?" – люди смотрят с недоумением, ведь телефон – это уже часть повседневной жизни. Хотя мобильный телефон работает на тех же частотах, что и вышка. Об этом никто не задумывается и не видит связи".
Как переубедить жителей, что сотовый оператор лишь хочет улучшить качество связи, а на деле сталкивается с радиофобией, которая не даёт установить оборудование, – ответ на этот вопрос остаётся открытым.
Ситуация в селе Туздыбастау разрешилась относительно спокойно, во всяком случае, в этот раз всё не перешло рамки жаркой дискуссии в пределах разумного. Попытки монтажной бригады не увенчались успехом – техника и люди уехали ни с чем.
Вместе с тем переубедить жителей удастся едва ли. Они настроены весьма радикально и будут отстаивать свою позицию до конца. Сотовый оператор попробует подыскать альтернативу в этом же районе, но учитывая, что аварийную вышку в скором времени демонтируют, а на установку новой базовой станции уйдет как минимум 6-10 месяцев, жители села рискуют вообще остаться без мобильной связи. И чем дальше от села будет установлена базовая станция, тем хуже будет работать мобильная связь.
https://informburo.kz/stati/vyska-pretknoveniya-v-tuzdybastau-komu-i-pocemu-mesayut-bazovye-stancii-sotovoi-svyazi