На Каинды хотят построить дамбу, а дорога на Кольсай оставляет желать лучшего

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danilov 08 Августа 2022 в 16:24:20
Аким Кегенского района Алматинской области Талгат Байедилов рассказал о начатой работе по полям фильтрации, уточнив, что «горный ландшафт местности не дает возможности выстроить канализационные сети».
Аким Алматинской области Марат Султангазиев акцентировал внимание на необходимости сохранения и бережного отношения к окружающей среде. Также подчеркнул, что дорога на Каинды нужна, но не должна доходить до самого озера.
«Санитарная зона должна сохраниться во всех озерах, входящих в состав нацпарка. А вопрос возведения дамбы будет отработан с министерством по линии областного акимата», - сказано в сообщении.
Аким области вместе с директором национального парка «Көлсай көлдері» Ержаном Калматаевым прошелся до озера Кольсай. Отмечается, что пешеходный маршрут оставлял желать лучшего.
«Туристы сюда едут подышать чистым горным воздухом. Но, на деле вынуждены вдыхать запах навоза. Этот вопрос должен решаться руководством нацпарка», - сказал Султангазиев.
Директор нацпарка заверил, что сейчас разрабатывается проект для разделения конной и пешеходной троп. Кроме этого, при поддержке акимата района и за счет собственных средств закупаются биотуалеты.
«Султангазиев поручил также пересмотреть логистику для туристов. В настоящий момент туристические автобусы и путешественники на личном автомобиле доезжают фактически до озера Кольсай. В выходные дни парковка заполняется, и воздух наполняют выхлопные газы. Вдобавок ко всему, по периметру стоянки размещены точки общепита, несоответствующие санитарным нормам. Аким области поручил пересмотреть логистику, чтобы весь транспорт на двигателе внутреннего сгорания оставался в селе Саты. Далее по популярным маршрутам необходимо запустить электромобили и автомобили, использующие газ», - сообщили в СЦК.
Также глава области поддержал вопросы общественной безопасности и внедрения нарядов туристической полиции и строительство медпункта.
«В 2020 году количество отдыхающих на территории национального природного парка «Кольсай көлдері» составило 83153 человека, в 2021 году – 160 520 человек. Для желающих посмотреть Кольсай оказывают услуги по семи туристским маршрутам. В этом году пролегает дорога до озера Каинды», - проинформировали в службе.
Затем аким области ознакомился с инвестиционными проектами в сфере туризма ТОО «Атырау Рент». Их представил директор товарищества Бауыржан Махметов.
«По инвестиционному проекту на сумму Т5 млрд было предоставлено 17 га земли. На объекте строительства у Кольсайских озер, предназначенном для гостей и туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, будут функционировать визит-центры, эко-отели, глэмпинги, торгово-ярмарочные киоски, кемпинги и аулы. Ожидается создание порядка двухсот новых рабочих мест. Строительные работы туристического центра будут завершены и введены в эксплуатацию в 2025 году», - говорится в сообщении.
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