Дарига Назарбаева почтила память сына детским футбольным турниром

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danilov 31 Августа 2022 в 18:01:11
В Нур-Султане прошел детский благотворительный футбольный турнир памяти Айсултана Рахата, говорится в сюжете КТК.
Турнир AR Сup 2022 посвящен памяти Айсултана Рахата. Главная цель соревнования - развивать отечественный футбол и прививать к нему любовь молодежи. На турнире сыграли 150 детей.
Первое место заняла столичная команда «Астана». Победители получили главный кубок из рук Дариги Назарбаевой. Помимо этого, тройку финалистов наградили медалями. Не остались без внимания и остальные участники. Каждый получил памятные призы и подарочные сертификаты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да ладно Вам , былые лавры покоя не дают .
Цитата: Panasonic от 31.08.2022 21:45:39
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.
Ты бы не показывал свое
Цитата: GoodZone от 01.09.2022 02:57:48Синдром туалета(септика) у него.
Ты бы не показывал свое
быдлячество плохое воспитание на каждом углу, об этом и так здесь все уже знают. Наверное не от большого ума у тебя это, синдром Туретта?
Цитата: Panasonic от 31.08.2022 21:45:39
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.
Ты бы не показывал свое