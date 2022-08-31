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В Казахстане
Дарига Назарбаева почтила память сына детским футбольным турниром
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danilov 31 Августа 2022 в 18:01:11
Она вручила кубок победителям соревнования по футболу, посвященного памяти Айсултана Рахата



В Нур-Султане прошел детский благотворительный футбольный турнир памяти Айсултана Рахата, говорится в сюжете КТК.

Турнир AR Сup 2022 посвящен памяти Айсултана Рахата. Главная цель соревнования - развивать отечественный футбол и прививать к нему любовь молодежи. На турнире сыграли 150 детей.

Первое место заняла столичная команда «Астана». Победители получили главный кубок из рук Дариги Назарбаевой. Помимо этого, тройку финалистов наградили медалями. Не остались без внимания и остальные участники. Каждый получил памятные призы и подарочные сертификаты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 31.08.2022 в 20:20:49   # 802563
Простите, если кого-то заденут мои слова, НО что сделал Айсултан Рахат при жизни такого, что вдруг в его честь устраивают турнир? Как матери я конечно ей сочувствую, не правильно это родителям хоронить своих детей. Но он мог бы сделать многое при его возможностях, многим мог бы помочь, но не сделал ничего - во всяком случае я не припомню ни одного его достойного поступка. Есть люди куда более достойные чтобы о них помнили.
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  старик 31.08.2022 в 21:54:37   # 802568
GoodZone тут дело не в том достоин Айсултан или не достоин. Мать проводит турнир на свои деньги(надеюсь), а это прямая польза для развития футбола. Пацаны с удовольствием поучаствовали в соревнованиях, надеюсь и призы были достойными.Пусть бы она еще учредила детский футбольный клуб(за свои деньги) , в котором пацаны бы учились мастерству бесплатно, еще лучше -для детей из малообеспеченных семей.
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  GoodZone 31.08.2022 в 22:26:57   # 802578
Ну и провела бы турнир в честь Куралбека Ордабаева или Евстафия Пехлеваниди, уж они то точно это заслужили и к футболу Казахстана имеют непосредственное отношение. Воспитывать молодых пацанов нужно на достойных примерах, а жизнь ее сына ну никак для этого не подходит.
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  KAN13 31.08.2022 в 23:26:41   # 802580

Да ладно Вам , былые лавры покоя не дают .
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  Panasonic 01.09.2022 в 03:45:39   # 802581
забанен до 01.11.2022 10:01:46
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.
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  GoodZone 01.09.2022 в 08:57:48   # 802588

Цитата: Panasonic от 31.08.2022 21:45:39
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.


Ты бы не показывал свое быдлячество плохое воспитание на каждом углу, об этом и так здесь все уже знают. Наверное не от большого ума у тебя это, синдром Туретта?
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  Васяй 01.09.2022 в 12:08:34   # 802595
Цитата: GoodZone от 01.09.2022 02:57:48

Цитата: Panasonic от 31.08.2022 21:45:39
GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.


Ты бы не показывал свое быдлячество плохое воспитание на каждом углу, об этом и так здесь все уже знают. Наверное не от большого ума у тебя это, синдром Туретта?
Синдром туалета(септика) у него.
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