Дарига Назарбаева почтила память сына детским футбольным турниром

Цитата: Panasonic от

GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут. GonDone, есть деньги и адм.ресурсы, так проведи ты в честь кого хочешь. Раскомандовался тут.

быдлячество

Ты бы не показывал своеплохое воспитание на каждом углу, об этом и так здесь все уже знают. Наверное не от большого ума у тебя это, синдром Туретта?