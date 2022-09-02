Бюро Национальной статистики Казахстана представило краткие итоги переписи 2021 года

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danilov 02 Сентября 2022 в 13:36:33
Женщин в стране оказалось больше на полмиллиона.
Доля казахов в этническом составе населения достигла 70,4 %. По данным переписи 2009 года, тогда этот показатель составлял 63,1 %.
Вторым по численности этносом в стране остаются русские. При этом доля русских в сравнении с данными переписи 2009 года, снизилась с 23,7 % до 15,5 %.
80,1 % респондентов указали, что владеют казахским языком, а 49,3 % — что используют его в повседневной жизни.
64,45 % жителей страны исповедуют ислам, 20,45 % — православное христианство, 0,11 % - буддизм.
Доля городских жителей увеличилась до 61,2 %.
Национальная перепись населения проходила с 1 по 30 октября 2021 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Орыс от 02.09.2022 08:34:21
Я сам казах по национальности, но что процент русских снижается это печально для меня
Я сам казах по национальности, но что процент русских снижается это печально для меня
несколько неожиданное заявление, требуется развернутый ответ... Меня тоже это не радует, но со мной все ясно ...