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В Казахстане
Бюро Национальной статистики Казахстана представило краткие итоги переписи 2021 года
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danilov 02 Сентября 2022 в 13:36:33
Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек. С переписи 2009 года показатель вырос на 20 %.

Женщин в стране оказалось больше на полмиллиона.

Доля казахов в этническом составе населения достигла 70,4 %. По данным переписи 2009 года, тогда этот показатель составлял 63,1 %.

Вторым по численности этносом в стране остаются русские. При этом доля русских в сравнении с данными переписи 2009 года, снизилась с 23,7 % до 15,5 %.

80,1 % респондентов указали, что владеют казахским языком, а 49,3 % — что используют его в повседневной жизни.

64,45 % жителей страны исповедуют ислам, 20,45 % — православное христианство, 0,11 % - буддизм.

Доля городских жителей увеличилась до 61,2 %.

Национальная перепись населения проходила с 1 по 30 октября 2021 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 02.09.2022 в 14:34:21   # 802638
Я сам казах по национальности, но что процент русских снижается это печально для меня
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  GoodZone 02.09.2022 в 18:24:35   # 802642
Цитата: Орыс от 02.09.2022 08:34:21
Я сам казах по национальности, но что процент русских снижается это печально для меня

несколько неожиданное заявление, требуется развернутый ответ... Меня тоже это не радует, но со мной все ясно ...
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