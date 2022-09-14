В Казахстане будут использовать биометрию при регистрации мобильного телефона

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danilov 14 Сентября 2022 в 12:32:38
Мусин отмечает, что бывают случаи, когда на одного человека оформляют сотни номеров, затем эти номера вывозят за границу, и с их помощью мошенники совершают преступления. Некоторые люди могут даже не знать, что на них оформлены многие номера, а кто-то может делать это намеренно.
Чтобы покончить с этой лазейкой, министерство вносит необходимые изменения в нормативно-правовые документы по биометрической идентификации.
"После этого покупающих по тысяче номеров будет меньше. Если через них будут мошеннические действия, то они будут нести ответственность. При биометрической идентификации уже будет уверенность, что человек действительно, когда покупал номер, подтвердил, что это его номер", - сказал Мусин.
Министр отметил, что данную технологию вводят пока лишь для новых абонентов. Для тех, кто давно использует определенный мобильный номер, разработают методологию, чтобы пользователи могли пройти идентификацию через смартфоны.
Напомним, биометрические данные являются частью передовых технологий во многих странах. Проще говоря, биометрия - это показатели, связанные с человеческими особенностями. Наиболее распространенными примерами этой системы распознавания являются отпечатки пальцев и технология распознавания лиц, мимики, движения.