В Казахстане задерживают российские грузовики с товарами из Евросоюза

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danilov 20 Сентября 2022 в 14:51:22
Как передает агентство, у задержанных фур были казахстанские разрешения на перевозку грузов в/из третьих стран. Однако сотрудники инспекции транспортного контроля стали требовать от российских водителей разрешительных документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику, то есть из ЕС.
«Фактически Казахстан восстановил запрет на перевозки с перецепкой или перегрузкой на транспортное средство, зарегистрированное в государстве, отличном от государства первоначального перевозчика»,
— сообщили в ассоциации.
При этом призвали российских предпринимателей временно воздержаться от транзитных перевозок по территории Казахстана до разрешения ситуации.
По просьбе ассоциации Минтранс России обратился в транспортное ведомство Казахстана с просьбой исключить необоснованные требования по отношению к российским перевозчиками и освободить задержанные грузовики.
Запрет, о котором идет речь, действовал в республике давно. Однако минувшим летом его действие приостановили для грузовиков из России и Белоруссии в связи «с текущей геополитической ситуацией». В начале апреля Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций перестал пропускать на свою территорию грузовые автомобили, зарегистрированные в этих двух странах.
https://fergana.agency/news/127818/
Казахстан напомнил о санкциях в ответ на обвинения в задержании российских грузов из Европейского союза (ЕС), передает корреспондент агентства.
«С введением санкций европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков, основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Белоруссии. Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения», - сообщили во вторник в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Как пояснили в МИИР, первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории, а второй – это бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до Казахстана.
«В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение. Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию», - добавили в мининдустрии.
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