Почти на 7% выросла младенческая смертность в Казахстане в первой половине 2022 года

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danilov 21 Сентября 2022 в 10:14:28
«Младенческая смертность остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост данного показателя на 6,5%», - сказала Гиният на заседании правительства в среду.
По ее словам, самая высокая младенческая смертность в Шымкенте – 13,58 смертей на 1 тыс. детей, родившихся живыми, а также в Костанайской области – 12,58 смертей на 1 тыс. детей, родившихся живыми.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 21.09.2022 в 15:30:48 # 803252