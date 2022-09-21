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В Казахстане
Почти на 7% выросла младенческая смертность в Казахстане в первой половине 2022 года
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danilov 21 Сентября 2022 в 10:14:28
Почти на 7% выросла младенческая смертность в Казахстане в первой половине 2022 года, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Младенческая смертность остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост данного показателя на 6,5%», - сказала Гиният на заседании правительства в среду.

По ее словам, самая высокая младенческая смертность в Шымкенте – 13,58 смертей на 1 тыс. детей, родившихся живыми, а также в Костанайской области – 12,58 смертей на 1 тыс. детей, родившихся живыми.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 21.09.2022 в 10:38:14   # 803236
чего еще ждать когда в "гонке за АСП" (теперь еще и ради выплат из нацфонда) люди рожают чуть ли не каждый год, рожают все невзирая на здоровье
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  Skype 21.09.2022 в 13:52:48   # 803247
Неожиданно правда ??
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  GoodZone 21.09.2022 в 15:03:14   # 803249
А это не от квалификации персонала зависит, не от здоровья рожениц и их ведением в период беременности? Нет? Думаете понастроите больниц, напичкаете их оборудованием заморским, наденете на всех бахилы и все? А оказывается в мире все взаимосвязано...
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  toliktommy 21.09.2022 в 15:30:48   # 803252
Свидетель того как медсестры в чатах поликлиник упрашивают мамашек сделать базовые прививки их детям. Даже в роддомах дают на лапу, чтобы не "чипировали" их детей. Умирают дети у поколения дебилов. У нас для детей в медицине сделаны почти все условия.
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