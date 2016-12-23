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В Казахстане
Брат и сестра погибли в Караганде при взрыве внедорожника
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einer 23 Декабря 2016 в 11:38:14
Брат и сестра, работавшие автомойщиками в частном автокомплексе, погибли от взрыва газовой установки в джипе «Toyota Land Cruiser», которая стояла в одном из боксов мойки.

«Автомойщики получили тяжелые ожоги. Площадь поражения составила до 50 процентов. Противоожоговые мероприятия не восстановили пострадавших», — сообщили в больнице.
У женщины остались трое детей. В настоящий момент хозяин внедорожника дает показания в полиции. Он загнал в теплый бокс машину, которая работала на газовой установке. От резкой смены температуры сжатый на морозе газ стал в тепле расширяться, что привело к взрыву.

Как указано в заключении экспертов лаборатории департамента по ЧС, проводивших пожаро-техническую экспертизу, внедорожник «был оснащен газобалонным оборудованием марки Lovato. Газовый бак имеет механическую деформацию и разрыв корпуса в нижней центральной части. Анализ возможных причин пожара показал, что следов проведения электросварочных работ в помещении автомойки не обнаружено. Причинно-следственной связи возникновения пожара от малокалорийного источника, например, от тлеющего табачного изделия, не установлено».
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  Кино 23.12.2016 в 11:48:14   # 568521
Нищеброды на джипах.
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  старик 23.12.2016 в 12:06:16   # 568532
Quote:
Нищеброды на джипах.
Я так понимаю эти "нищеброды" мыли авто бизнесмена или чиновника.
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  KAN13 23.12.2016 в 12:56:52   # 568577
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  Стрельцов 23.12.2016 в 13:09:50   # 568591
Цитата: Кино от 23.12.2016 11:48:14
Нищеброды на джипах.


что за слово нищеброды ? считаю что им пользоваться простительно только туповатым девушкам постельного назначения
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  wde 23.12.2016 в 13:20:39   # 568600
тащемта пацан говорит про Крузак на газе = нищеброд.
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  Кино 23.12.2016 в 13:57:56   # 568618
[quote name=wde link=previd=82827#568600 date=1482477639]тащемта пацан говорит про Крузак на газе = нищеброд.[/qquoteправильно понял.
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