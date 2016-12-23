Брат и сестра погибли в Караганде при взрыве внедорожника

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einer 23 Декабря 2016 в 11:38:14
«Автомойщики получили тяжелые ожоги. Площадь поражения составила до 50 процентов. Противоожоговые мероприятия не восстановили пострадавших», — сообщили в больнице.
У женщины остались трое детей. В настоящий момент хозяин внедорожника дает показания в полиции. Он загнал в теплый бокс машину, которая работала на газовой установке. От резкой смены температуры сжатый на морозе газ стал в тепле расширяться, что привело к взрыву.
Как указано в заключении экспертов лаборатории департамента по ЧС, проводивших пожаро-техническую экспертизу, внедорожник «был оснащен газобалонным оборудованием марки Lovato. Газовый бак имеет механическую деформацию и разрыв корпуса в нижней центральной части. Анализ возможных причин пожара показал, что следов проведения электросварочных работ в помещении автомойки не обнаружено. Причинно-следственной связи возникновения пожара от малокалорийного источника, например, от тлеющего табачного изделия, не установлено».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нищеброды на джипах.Я так понимаю эти "нищеброды" мыли авто бизнесмена или чиновника.
Цитата: Кино от 23.12.2016 11:48:14
Нищеброды на джипах.
Нищеброды на джипах.
Просто владелец ТЛК - без мозга .
Цитата: Кино от 23.12.2016 11:48:14
Нищеброды на джипах.
Нищеброды на джипах.
что за слово нищеброды ? считаю что им пользоваться простительно только туповатым девушкам постельного назначения