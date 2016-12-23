Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Как отдыхаем на НГ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 23 Декабря 2016 в 13:35:13
Так что в субботу, можно будет спокойно готовиться к празднованию самого любимого многими праздника, передает Zakon.kz

Рабочим станет 4 января (среда), далее 5 января (четверг) и 6 января (пятница), а 7 января (суббота) будем отмечать православное Рождество. Так как Рождество, не государственный, а религиозный праздник, выходной не переносится, соответственно 8 января мы отдыхаем в обычное воскресенье, а далее 9 января - в понедельник начинаем обычную рабочую неделю.

Больше праздничных, а значит дополнительных выходных дней у казахстанцев не будет до марта. 8 марта (среда) - один выходной день, ну а дальше Наурыз, который в РК официально празднуют с 21 по 23 марта включительно.

Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 23.12.2016 в 13:42:26   # 568609
маловато будет!
поощрить (1) | покарать
  Денис222 23.12.2016 в 13:47:57   # 568612
Цитата: titus от 23.12.2016 13:42:26
маловато будет!

Согласен, но с другой стороны с такими ценами совсем не до праздников.
поощрить | покарать
  Мясников 23.12.2016 в 14:41:15   # 568660
3 дня всего отдыхаем
ваще мало
поощрить | покарать
  Лялька 23.12.2016 в 14:55:08   # 568670
так мы есчо и 25 работать будем...хотя думаю можно уже и католическое рождество справить
поощрить | покарать
  Zoggyla 23.12.2016 в 14:56:50   # 568672
поощрить | покарать
  Mitis Grek 23.12.2016 в 15:10:38   # 568682
А разве Рождество не сделали официальным праздником???
поощрить | покарать
  Alexy 23.12.2016 в 15:27:59   # 568688
Цитата: Mitis Grek от 23.12.2016 15:10:38
А разве Рождество не сделали официальным праздником???

Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!
А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.
поощрить | покарать
  Mitis Grek 23.12.2016 в 15:43:54   # 568701
Цитата: Alexy от 23.12.2016 15:27:59
Цитата: Mitis Grek от 23.12.2016 15:10:38
А разве Рождество не сделали официальным праздником???

Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!
А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.
а я в своем мире живу, лишние выходные придумываю себе.
поощрить (1) | покарать
  Nightwalker 23.12.2016 в 15:51:32   # 568705
Маленький мальчик пришёл на новогодний утренник в костюме акима, уволил воспитательницу и Деда мороза, назначил Снегурочку секретаршей, вытащил из всех подарков по 40% себе, поставил шлагбаум возле ёлки и начал взымать плату за каждый круг хоровода. В общем, беспределил, пока не пришёл другой мальчик в костюме Елбасы.😂😂😂
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь