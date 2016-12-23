Как отдыхаем на НГ

Цитата: Mitis Grek от

А разве Рождество не сделали официальным праздником??? А разве Рождество не сделали официальным праздником???

Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.