Как отдыхаем на НГ

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Гоги80 23 Декабря 2016 в 13:35:13
Рабочим станет 4 января (среда), далее 5 января (четверг) и 6 января (пятница), а 7 января (суббота) будем отмечать православное Рождество. Так как Рождество, не государственный, а религиозный праздник, выходной не переносится, соответственно 8 января мы отдыхаем в обычное воскресенье, а далее 9 января - в понедельник начинаем обычную рабочую неделю.
Больше праздничных, а значит дополнительных выходных дней у казахстанцев не будет до марта. 8 марта (среда) - один выходной день, ну а дальше Наурыз, который в РК официально празднуют с 21 по 23 марта включительно.
Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 23.12.2016 13:42:26
маловато будет!
маловато будет!
Согласен, но с другой стороны с такими ценами совсем не до праздников.
ваще мало
Цитата: Денис222 от 23.12.2016 13:47:57Готовься к Новому Году летом!
Согласен, но с другой стороны с такими ценами совсем не до праздников.
Цитата: titus от 23.12.2016 13:42:26
маловато будет!
маловато будет!
Согласен, но с другой стороны с такими ценами совсем не до праздников.
Mitis Grek 23.12.2016 в 15:10:38 # 568682
Цитата: Mitis Grek от 23.12.2016 15:10:38
А разве Рождество не сделали официальным праздником???
А разве Рождество не сделали официальным праздником???
Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!
А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.
Mitis Grek 23.12.2016 в 15:43:54 # 568701
Цитата: Alexy от 23.12.2016 15:27:59а я в своем мире живу, лишние выходные придумываю себе.
Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!
А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.
Цитата: Mitis Grek от 23.12.2016 15:10:38
А разве Рождество не сделали официальным праздником???
А разве Рождество не сделали официальным праздником???
Рождество Христово и Курбан-айт не являются праздничными днями. Это ВЫХОДНЫЕ дни!
А эти выходные дни не переносятся никуда, если попадают на обычные выходные дни.
Nightwalker 23.12.2016 в 15:51:32 # 568705