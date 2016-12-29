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В Казахстане
Казахстанские полицейские перестанут использовать жезлы с начала 2017 года
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danilov 29 Декабря 2016 в 12:16:41
C 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, остановка машин полицейскими будет производиться только жестом рук.

"Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования", - сказал Садубаев.

"В рамках модернизации правоохранительных органов МВД РК изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения, так как в ряде европейских стран жезл не используется в работе дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушений правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", - пояснил Алмас Садубаев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-politseyskie-perestanut-ispolzovat-jezlyi-309099/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 29.12.2016 в 12:25:31   # 569806
а в темное время суток как?
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  KAN13 29.12.2016 в 12:27:03   # 569807
" Для фиксации нарушений правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", - пояснил Алмас Садубаев."

То есть все претензии, от сотрудника ДП , без видиофиксации органов внутренних дел это - "развод ".
Съемка факта нарушения ПДД инспектором на личный телефон во внимание не принимается ?.
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  strannikpv 29.12.2016 в 12:31:05   # 569808
Голосовать будут?
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  Likalika 29.12.2016 в 12:38:47   # 569811
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  Nightwalker 29.12.2016 в 12:55:11   # 569818
ну все.. теперь будем ждать: "Красный Крест что ли?" и "Жалко у пчелки" )))
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  Fotinij 29.12.2016 в 13:07:52   # 569821
Тююю. А что такого плохого в работе с жезлом? Или они как-то не поназначению его используют, а другим завидно?
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