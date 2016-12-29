Казахстанские полицейские перестанут использовать жезлы с начала 2017 года

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danilov 29 Декабря 2016 в 12:16:41
"Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования", - сказал Садубаев.
"В рамках модернизации правоохранительных органов МВД РК изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения, так как в ряде европейских стран жезл не используется в работе дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушений правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", - пояснил Алмас Садубаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-politseyskie-perestanut-ispolzovat-jezlyi-309099/
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 29.12.2016 в 12:25:31 # 569806
То есть все претензии, от сотрудника ДП , без видиофиксации органов внутренних дел это - "развод ".
Съемка факта нарушения ПДД инспектором на личный телефон во внимание не принимается ?.
strannikpv 29.12.2016 в 12:31:05 # 569808
Nightwalker 29.12.2016 в 12:55:11 # 569818