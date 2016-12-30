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В Казахстане
В Казахстане пешим патрулям запретят останавливать автомобили
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danilov 30 Декабря 2016 в 14:24:11
Со следующего года надзор за дорожным движением будет осуществляться только методом автопатрулирования, сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.

В ведомстве отметили, что именно в связи с этим нововведением было принято решение об отказе использования сотрудниками полиции жезла.

Как информирует Tengrinews.kz со ссылкой на первого заместителя Комитета Алибека Кениспаева, полный переход на метод автопатрулирования запланирован со следующего года.

«Надзор будет осуществляться автопатрулями в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно-опасных участков. Пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не будут», - отметил Кениспаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 30.12.2016 в 14:59:16   # 570025
наконец...да и то кажется будут вставать и отмазываться ОПМ
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  Ap6ubergenov 30.12.2016 в 15:41:01   # 570030
Короче я так понял, со следующего года полностью меняем тактику
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  Zoggyla 30.12.2016 в 16:07:05   # 570034
Цитата: Ap6ubergenov от 30.12.2016 15:41:01
Короче я так понял, со следующего года полностью меняем тактику
Заметьте, только тактику!
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  старик 30.12.2016 в 16:27:27   # 570044
А регулировать движение на перекрестках - руками махать?
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  едридмадрид 30.12.2016 в 16:42:48   # 570053
" Надзор будет осуществляться автопатрулями в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно-опасных участков"

по первой части -всё ясно , а вот по второй части , аварийно- опасные участки - это как и где ? кто их устанавливает, план в студию по Шымкенту ,
и ещё, получается что полицаи- радары больше не стоят на трассе , всё ловят в движении ,тоесть радар в машине
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  Sr. Leonsio 30.12.2016 в 18:49:11   # 570081
Теперь там, где будут стоять патрульки будут варийно- опасные участки. То есть в любом месте.
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  KAN13 30.12.2016 в 19:15:14   # 570084

Пешие остались без кормушки .
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