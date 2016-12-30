В Казахстане пешим патрулям запретят останавливать автомобили

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danilov 30 Декабря 2016 в 14:24:11
В ведомстве отметили, что именно в связи с этим нововведением было принято решение об отказе использования сотрудниками полиции жезла.
Как информирует Tengrinews.kz со ссылкой на первого заместителя Комитета Алибека Кениспаева, полный переход на метод автопатрулирования запланирован со следующего года.
«Надзор будет осуществляться автопатрулями в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно-опасных участков. Пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не будут», - отметил Кениспаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ap6ubergenov 30.12.2016 в 15:41:01 # 570030
Цитата: Ap6ubergenov от 30.12.2016 15:41:01Заметьте, только тактику!
Короче я так понял, со следующего года полностью меняем тактику
Короче я так понял, со следующего года полностью меняем тактику
едридмадрид 30.12.2016 в 16:42:48 # 570053
по первой части -всё ясно , а вот по второй части , аварийно- опасные участки - это как и где ? кто их устанавливает, план в студию по Шымкенту ,
и ещё, получается что полицаи- радары больше не стоят на трассе , всё ловят в движении ,тоесть радар в машине
Sr. Leonsio 30.12.2016 в 18:49:11 # 570081
Пешие остались без кормушки .