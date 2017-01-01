Обрушение дома в Шахтинске

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danilov 02 Января 2017 в 13:01:00
По информации Иманкулова, на данный момент из под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.
Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника в/ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.
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Стала известна предварительная причина обрушения дома в Шахтинске
Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.
"В 8.15 спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину 32 лет. В настоящее время он жив, получает необходимую медицинскую помощь", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.
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