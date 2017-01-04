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В Казахстане
Управления туризма хотят создать в регионах Казахстана
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danilov 04 Января 2017 в 10:08:05
Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК инициирует создание отдельных управлений туризма в регионах Казахстана, сообщает Казинформ.

«В конце 2016 года по итогам заседания оперативной рабочей группы по туризму под руководством первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина региональным акиматам было рекомендовано рассмотреть возможность создания отдельных управлений туризма», - написал директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Марат Игали в своем аккаунте в Facebook.

В настоящее время управления туризма при акиматах функционируют в Алматы, Акмолинской, Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах страны действуют малочисленные отделы туризма в структуре областных управлений предпринимательства, индустриально-инновационного развития и т.д.

«Считаю, что в 2017 году, объявленном ООН годом развития устойчивого туризма, создание отдельных управлений туризма в структуре управления региональных акиматов позволит на системном уровне продвигать развитие внутреннего туризма в Казахстане. В частности, в 2017 году предлагается начать работу по принятию и началу реализации системных планов развития туризма в каждом регионе стране», - заключил Марат Игали.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.01.2017 в 10:38:42   # 570580
У себя на работе у семерых спросил что такое туризм, не кто не знает
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  babki 04.01.2017 в 10:42:29   # 570583
Туризм и предпринимательство это разные сферы?
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  портфил 04.01.2017 в 11:14:47   # 570593
идея - очень хороша , а вот реализация у нас в стране , я как то сомневаюсь

по чесноку у нас есть что посмотреть и показать , вот только всё очень не доступно , что для наших -что для иностранцев
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  M a x a t 04.01.2017 в 13:05:55   # 570644
вау туризм поднимется теперь ! )))
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  Manitu 04.01.2017 в 16:19:28   # 570716
Походу чьему-то гениальному отпрыску срочно нужна работа.
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