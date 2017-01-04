Управления туризма хотят создать в регионах Казахстана

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danilov 04 Января 2017 в 10:08:05
«В конце 2016 года по итогам заседания оперативной рабочей группы по туризму под руководством первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина региональным акиматам было рекомендовано рассмотреть возможность создания отдельных управлений туризма», - написал директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Марат Игали в своем аккаунте в Facebook.
В настоящее время управления туризма при акиматах функционируют в Алматы, Акмолинской, Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах страны действуют малочисленные отделы туризма в структуре областных управлений предпринимательства, индустриально-инновационного развития и т.д.
«Считаю, что в 2017 году, объявленном ООН годом развития устойчивого туризма, создание отдельных управлений туризма в структуре управления региональных акиматов позволит на системном уровне продвигать развитие внутреннего туризма в Казахстане. В частности, в 2017 году предлагается начать работу по принятию и началу реализации системных планов развития туризма в каждом регионе стране», - заключил Марат Игали.
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по чесноку у нас есть что посмотреть и показать , вот только всё очень не доступно , что для наших -что для иностранцев