"Адвокат: за отсутствие прописки ни в одной стране не штрафуют."

А я нихуя не удивлен! Ибо ничего здравого не жду! От куда правительству бабки взять? Они их заработать не могут, разворовать ДА! Заработать НЕТ! Свои народ обдирают как липку, сидящие на нефтяной игле толстопузые бараны.

По его мнению, острой необходимости во введении временной регистрации нет, хотя силовики объясняют это необходимости в борьбе с террористами. "Не слышал, чтобы хоть одного террориста поймали благодаря режиму прописки… Думаю, здесь возобладал узкий ведомственный интерес полиции, ее желания усилить и без того безграничные полномочия