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В Казахстане
Адвокат: за отсутствие прописки ни в одной стране не штрафуют.
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Гоги80 05 Января 2017 в 16:16:29
Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков считает, что введение норм о временной регистрации граждан не принесет желаемого результата правоохранительным органам, а лишь доставит много хлопот и гражданам, и самим полицейским.

"В некоторых развитых странах, действительно, что-то вроде нашей нормы есть по месту жительства. В любом случае нигде за это не штрафуют. Не говоря уже о том, что штрафовать решили обе стороны. Не только лицо, которое должно быть зарегистрировано, но и ввели круговую поруку, распространили эту обязанность на собственника жилья. Это во-первых. Во-вторых, я точно не знаю ни одну страну в мире, где одновременно существует постоянная и временная регистрации. То есть сейчас огромное количество граждан будут иметь две регистрации", — сказал в Sputnik Казахстан Утебеков.

По его мнению, острой необходимости во введении временной регистрации нет, хотя силовики объясняют это необходимости в борьбе с террористами. "Не слышал, чтобы хоть одного террориста поймали благодаря режиму прописки… Думаю, здесь возобладал узкий ведомственный интерес полиции, ее желания усилить и без того безграничные полномочия… ", — добавил адвокат.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pooman 05.01.2017 в 16:46:26   # 570974
Как баранов клеймить хотят(отпечатки пальцев) и по загонам загнать(чтоб каждый в своем загоне жил) Пидорасы
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  Profi 05.01.2017 в 16:47:30   # 570975
Если бы в правительство РК не приходили по баке-саке, а реально башкатые, то мы бы жили в иной системе и страна бы наша процветала. Все гниет к чертям...

Вон друг мой жалуется что сидя на посту президента крупной компании в РК, не может уволить Саке и Баке, потому-что они близкие родственники Ереке. А таких Саке и Баке наполнена вся компания до прихода его на пост президента компании... Такие вот проблемы с ограничениями... Единственное на мой взгляд что может все изменить, думаю это (?) не, ненапишу, а то из этой статьи получу по статьи 170 УК РК Все в пользу правительства, а для рабов свои условия, правила и законы...
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  FishTime 05.01.2017 в 17:03:16   # 570978
На мой взгляд они в правительстве хуйней страдают, палки у ментов забрали, регистрацию придумали, скоро перепись домашних животных объявят или инвентаризацию песка на луне )))))) .
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  bozon house 05.01.2017 в 17:06:20   # 570980
Наверное у полиции теперь вместо палок будут белые лайковые перчатки.
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  Карл Зайцев 05.01.2017 в 17:16:59   # 570982
да что за "ёмое", какая нафиг прописка. баблорубы, казнокрады.
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  KAN13 05.01.2017 в 17:27:23   # 570984

"Адвокат: за отсутствие прописки ни в одной стране не штрафуют."

Ну вот мы и первые , так сказать впереди планеты всей .
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  Skeptik 05.01.2017 в 17:50:41   # 570989
Хотят работу по поиску террористов проводить сидя в кабинетах - по прописке. Тупизм какой-то!
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  Денис222 05.01.2017 в 17:59:32   # 570992
А я нихуя не удивлен! Ибо ничего здравого не жду! От куда правительству бабки взять? Они их заработать не могут, разворовать ДА! Заработать НЕТ! Свои народ обдирают как липку, сидящие на нефтяной игле толстопузые бараны.
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  bozon house 05.01.2017 в 18:00:43   # 570993
Цитата: Денис222 от 05.01.2017 17:59:32
А я нихуя не удивлен! Ибо ничего здравого не жду! От куда правительству бабки взять? Они их заработать не могут, разворовать ДА! Заработать НЕТ! Свои народ обдирают как липку, сидящие на нефтяной игле толстопузые бараны.
Так ить это и есть заработки!
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  старик 05.01.2017 в 19:03:39   # 571013
Quote:
По его мнению, острой необходимости во введении временной регистрации нет, хотя силовики объясняют это необходимости в борьбе с террористами. "Не слышал, чтобы хоть одного террориста поймали благодаря режиму прописки… Думаю, здесь возобладал узкий ведомственный интерес полиции, ее желания усилить и без того безграничные полномочия
Ну все правильно!
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