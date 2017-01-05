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Гоги80 05 Января 2017 в 16:16:29
"В некоторых развитых странах, действительно, что-то вроде нашей нормы есть по месту жительства. В любом случае нигде за это не штрафуют. Не говоря уже о том, что штрафовать решили обе стороны. Не только лицо, которое должно быть зарегистрировано, но и ввели круговую поруку, распространили эту обязанность на собственника жилья. Это во-первых. Во-вторых, я точно не знаю ни одну страну в мире, где одновременно существует постоянная и временная регистрации. То есть сейчас огромное количество граждан будут иметь две регистрации", — сказал в Sputnik Казахстан Утебеков.
По его мнению, острой необходимости во введении временной регистрации нет, хотя силовики объясняют это необходимости в борьбе с террористами. "Не слышал, чтобы хоть одного террориста поймали благодаря режиму прописки… Думаю, здесь возобладал узкий ведомственный интерес полиции, ее желания усилить и без того безграничные полномочия… ", — добавил адвокат.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вон друг мой жалуется что сидя на посту президента крупной компании в РК, не может уволить Саке и Баке, потому-что они близкие родственники Ереке. А таких Саке и Баке наполнена вся компания до прихода его на пост президента компании... Такие вот проблемы с ограничениями... Единственное на мой взгляд что может все изменить, думаю это (?) не, ненапишу, а то из этой статьи получу по статьи 170 УК РК Все в пользу правительства, а для рабов свои условия, правила и законы...
bozon house 05.01.2017 в 17:06:20 # 570980
Карл Зайцев 05.01.2017 в 17:16:59 # 570982
"Адвокат: за отсутствие прописки ни в одной стране не штрафуют."
Ну вот мы и первые , так сказать впереди планеты всей .
bozon house 05.01.2017 в 18:00:43 # 570993
Цитата: Денис222 от 05.01.2017 17:59:32Так ить это и есть заработки!
А я нихуя не удивлен! Ибо ничего здравого не жду! От куда правительству бабки взять? Они их заработать не могут, разворовать ДА! Заработать НЕТ! Свои народ обдирают как липку, сидящие на нефтяной игле толстопузые бараны.
А я нихуя не удивлен! Ибо ничего здравого не жду! От куда правительству бабки взять? Они их заработать не могут, разворовать ДА! Заработать НЕТ! Свои народ обдирают как липку, сидящие на нефтяной игле толстопузые бараны.
По его мнению, острой необходимости во введении временной регистрации нет, хотя силовики объясняют это необходимости в борьбе с террористами. "Не слышал, чтобы хоть одного террориста поймали благодаря режиму прописки… Думаю, здесь возобладал узкий ведомственный интерес полиции, ее желания усилить и без того безграничные полномочияНу все правильно!