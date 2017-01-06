Электронные домовые книги появятся в Казахстане.

Что за люди, лишь бы обосрать все, чем эл.домовая книга Вам не угодила то? Наоборот в порядок все приведется, все лишние мертвый души выписать можно будет, а если все это еще и самостоятельно можно будет при помощи ЭЦП - вообще шикарно будет.Молодцы, все в электронный виде переводите, я только рад буду, что бы не общаться со слугами народа, порой тугими через чур.