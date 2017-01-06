Электронные домовые книги появятся в Казахстане.

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Гоги80 06 Января 2017 в 10:39:32
Как оказалось, этот недочет в республике существует уже несколько лет. Однако острой эта проблема стала именно в момент нововведений по временной регистрации. Жители страны в социальной сети Facebook пытались узнать друг у друга, куда обращаться, чтобы выяснить количество прописанных в квартире.
«Не узнаете. Мы приобретали жилье. Я хотел узнать, кто из бывших хозяев и их родственников прописан в нашем доме. Мне информацию не дали. Сказали, что как только они пропишутся в другом месте, то автоматически выпишутся из прежнего. До сих пор не знаю, выписались они или нет», - написал Ildar Kunsakov.
«Этой недоработке уже несколько лет. Покупали квартиру - не мог уточнить, продавал - и новый хозяин также был в шоке. Возможно, скоро решат вопрос. По-другому теперь нельзя», - подытожил Ильяс Ахметов.
Добавим, раньше функцию хранения информации о прописанных в квартире людях выполняли домовые книги, которые были упразднены.
В пресс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что нигде такую информацию получить невозможно. Единственный выход - обращаться в миграционную полицию.
В Министерстве внутренних дел РК, куда входит департамент миграционной полиции, ответили на запрос МИА «Казинформ». По их данным, вскоре в Казахстане будет создана своего рода «электронная домовая книга» на каждый объект, квартиру, что позволит выявлять хозяев «резиновых» квартир, проводить проверки на выявление количества зарегистрированных граждан по определенному юридическому адресу.
«Собственники жилищ также смогут проверить количество зарегистрированных граждан по конкретному юридическому адресу и принять меры по снятию их с регистрации, что в свою очередь позволит выявить граждан, подпадающих под административную ответственность, и обяжет собственников жилья зарегистрировать таких граждан по фактическому месту проживания», - говорится в сообщении.
По данным МВД, в настоящее время завершается процесс интеграции баз данных государственных органов «Адресный регистр» (Министерство информации и коммуникаций РК), «Регистр недвижимости» (Министерство юстиции РК) и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (МВД РК). Посредством сверки правильности адресов между базами данных будут актуализированы адресные сведения по кодам, справочникам и собственникам (владельцам) жилищ.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 06.01.2017 в 11:12:34 # 571140
и всем тем кто кормится возле них , хотели бы -давно порядок навели ,
будет порядок , нах спрашивается огромная куча всяких помогаеек и всяких типа "работающих " в ЦОНАХ и прочих структурах , но такую массу бездельников, У НАС ,не куда пристроить ,
получается замкнутый круг , но его НАДО РВАТЬ и тем быстрее - тем лучше
Underground 06.01.2017 в 11:23:50 # 571145
На все воля 1. А ее как видим нет. Его то все устраивает
Цитата: Underground от 06.01.2017 11:23:50
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
Да везде блин все одинаково, а лучше там где нас нет. В то же Америке почитаешь разных людей и то же млин не камильфо
Цитата: titus от 06.01.2017 11:27:55
Что за люди, лишь бы обосрать все, чем эл.домовая книга Вам не угодила то? Наоборот в порядок все приведется, все лишние мертвый души выписать можно будет, а если все это еще и самостоятельно можно будет при помощи ЭЦП - вообще шикарно будет. Молодцы, все в электронный виде переводите, я только рад буду, что бы не общаться со слугами народа, порой тугими через чур.
Что за люди, лишь бы обосрать все, чем эл.домовая книга Вам не угодила то? Наоборот в порядок все приведется, все лишние мертвый души выписать можно будет, а если все это еще и самостоятельно можно будет при помощи ЭЦП - вообще шикарно будет. Молодцы, все в электронный виде переводите, я только рад буду, что бы не общаться со слугами народа, порой тугими через чур.
День добрый! Получится также, как и с электронной отчетностью. Примеров куча- месяц назад продавал машину, предьявили счет за 2 предыдущих года, которые я оплатил давно и как положено. Пока не сьездил домой и не привез квитанции-не отстали.
Вот, и думай.. лучше электронный носитель или простая бумага?
Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:31:24 # 571239
Цитата: Underground от 06.01.2017 11:23:50
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
Underground, удивил...
Не нравится тут жить - у тебя есть несколько вариантов с направлением на все четыре стороны:
1 - пешим ходом;
2- вело/мото/авто транспортом;
3 - ж/д составом;
4 - авиаперелетом;
5 - на ракете с космодрома (благо он на нашей Родине).
Удачи в месте, где будет хорошо. Пиши оттуда, позавидуем.
едридмадрид 06.01.2017 в 14:33:58 # 571241
Цитата: Sr. Leonsio от 06.01.2017 14:31:24
Underground, удивил...
Не нравится тут жить - у тебя есть несколько вариантов с направлением на все четыре стороны:
1 - пешим ходом;
2- вело/мото/авто транспортом;
3 - ж/д составом;
4 - авиаперелетом;
5 - на ракете с космодрома (благо он на нашей Родине).
Удачи в месте, где будет хорошо. Пиши оттуда, позавидуем.
Цитата: Underground от 06.01.2017 11:23:50
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
ПО СКОРЕЕ БЫ СЬЕБАТСЯ КУДА ПО ДАЛЬШЕ, НЕХУЙ ЗДЕСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ КОНЧЕННЫМ МАМБЕТСКОЙ СТРАНЕ, ЗАЕБАЛИ УЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХУЙНЮ, ПИДОРЫ
Underground, удивил...
Не нравится тут жить - у тебя есть несколько вариантов с направлением на все четыре стороны:
1 - пешим ходом;
2- вело/мото/авто транспортом;
3 - ж/д составом;
4 - авиаперелетом;
5 - на ракете с космодрома (благо он на нашей Родине).
Удачи в месте, где будет хорошо. Пиши оттуда, позавидуем.
согласен ,
и " пусть канает " , только в следующий раз текст с маленькими буквами пишет , а то глаза режет
Makintosh 06.01.2017 в 13:31:17 # 571212
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