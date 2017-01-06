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В Казахстане
20 популярных вопросов о временной регистрации
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danilov 06 Января 2017 в 12:25:29
Адвокат Д.Утебеков разъясняет казахстанцам нюансы временной регистрации.

- Что за выражение «регистрация по месту жительства»?
Это законодательный термин, который уже давно заменил понятие прописки. Легче людям от этого не стало.

- Можно ли получить временную регистрацию, не имея постоянной?
Нет.

- Потеряю я ли постоянную регистрацию, если встану на временную?
Нет. Они существуют параллельно.

- Где и как пройти временную регистрацию?
В ЦОНе. Оплатить пошлину в 0,1 МРП (227 тенге), принести удостоверение личности и правоустанавливающий документ на квартиру. Если ты не собственник, то нужно привести в ЦОН и его с удостоверением личности, так как нужно его письменное согласие.

- Мой арендодатель за рубежом. По доверенности может кто-то его представлять в ЦОНе?
Да, ее надо заверить у тамошнего нотариуса. Если это не СНГ, то еще и апостилировать. Если это не русский язык, то перевести и заверить перевод у нотариуса. Можно и к казахскому консулу, но говорят, это стало проблемой.

- Есть ли временная регистрация онлайн, через электронное правительство?
Нет. Думаю, появится.

- На какой срок можно получить временную регистрацию?
Пока на практике от месяца до года. После принятия правительством новых Правил, это изменится. Как - не знаю.

- Когда надо пройти временную регистрацию?
1. Всем, кто живет в съемном жилье за деньги более 10 дней, - арендаторам, студентам общежитий, постояльцам гостиницы, хостела. При этом неважно, кто платит за жилье, вы сами или работодатель.
2. Всем, кто живет или пребывает в жилище, помещении бесплатно более 1 месяца.

- Какие наказания за отсутствие временной регистрации?
Для арендатора через 10 дней - письменное предупреждение. Для арендаторов и живущих бесплатно через 1 месяц – штраф в 7 МРП (почти 16 тысяч тенге). За рецидив в течение года штраф составит 13 МРП.
Для арендодателя через 10 дней и собственника, пустившего жить (пребывать) бесплатно, через 1 месяц – штраф в 10 МРП (почти 23 тысячи тенге) на физлиц, 15 МРП для ИП. За рецидив в течение года штраф вырастет в 2 раза.

- Когда начнут штрафовать?
С 7 января – арендаторов и арендодателей, с 7 февраля –всех остальных. Это мое личное видение в законном поле. Полиция собралась с 7 января 2017 года.

- Я зарегистрирован в Каскелене, а живу в Алматы. Что делать?
Менять постоянную регистрацию на алматинскую либо временно зарегистрироваться в Алматы.

- Зарегистрирован в одной квартире в Алматы, а живу в другой квартире в Алматы. Что делать?
Это уже иное место временного проживания. Даже если эта квартире на той же лестничной площадке. Менять постоянную регистрацию на квартиру, в которой живешь, либо зарегистрироваться в ней временно.

- Я зарегистрирован в квартире Алматы, а живу в квартире в Астане. Я их собственник. Что мне делать?
То, что ты собственник жилища, ничего не меняет. Разве что регистрироваться легче. Менять постоянную регистрацию на астанинскую либо зарегистрироваться в ней временно.

- Живу в Таразе. Легла надолго в больницу с ребенком в Алматы. Что делать?
Если на срок больше месяца, то пройти временную регистрацию в больнице.

- Отправила детей к их бабушке на все лето. Ей придется их временно регистрировать?
Да. Исключений нет.

- Я вахтовик или еду в длительную командировку. В каких случаях я обязан пройти временную регистрацию?
На общих условиях. Если жилье арендуется на срок более 10 дней. Если это жилье самого работодателя, то при командировке более месяца.

- Живу в квартире, а дом не введен застройщиком в эксплуатацию. Что делать?
Ничего. Миграционная полиция в них сама никого зарегистрировать не может.

- В Алматы есть ограничение в 15 кв.м. на 1 человека. Это мешает временной регистрации?
Пока нет.

- Возрастут ли комуслуги при временной регистрации и убудут ли при постоянной?
Не знаю. Я плачу по количеству людей только за газ и вывоз мусора. Вроде не так уж много. Если у вас нет счетчиков на воду и канализацию, то сочувствую.

- Как убедить собственника помочь мне во временной регистрации?
Напугать штрафом и проблемами с органами. Пояснить, что регистрация не дает вам прав на квартиру, он в любой момент может снять вас с регистрации и ему достаточно платить подоходный налог без открытия ИП и бумажек. Тяжело будет, конечно.

- Как полиция докажет, что я арендую квартиру уже 10 дней?
Ей хватит объяснений соседей, КСК, коллег. Это довод из разряда «а докажи, что я проехал на красный». Успехов в суде!

- Я живу в Алматы в будни, а в выходные уезжаю к себе в Есик, где и зарегистрирован. Я же не должен проходить временную регистрацию в Алматы?
Должен. Жилье в Алматы остается местом твоего временного проживания, даже если ты куда-то временами выезжаешь из него.

- Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?
Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832550113669903&id=100007447955436
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Underground 06.01.2017 в 12:38:17   # 571184
ПИЗДЕЦ Просто ))))))) Я В Ахуе ВОТ МАМБЕТЫ
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  DanKZ 06.01.2017 в 12:41:06   # 571187
МОЖНО ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ. УДАЧИ ДЕБИЛЫ!
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  Fotinij 06.01.2017 в 12:48:54   # 571193
Всё, перебираемся в вагончики
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  Карл Зайцев 06.01.2017 в 12:52:20   # 571194
Quote:
- Отправила детей к их бабушке на все лето. Ей придется их временно регистрировать?
Да. Исключений нет.

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  Nightwalker 06.01.2017 в 12:57:30   # 571196
Над нами реально уже скоро вся планета ржать будет
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  FishTime 06.01.2017 в 12:58:33   # 571197
хорошо еще что 10 дней срок поставили, о народе думают а вот взяли бы и ебанули 3 дня, вот пиздец был бы
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  Гоги80 06.01.2017 в 13:18:54   # 571206
С юмором такой адвокат.
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  Бекел 06.01.2017 в 13:33:26   # 571214
я представляю, что теперь менты участковые рейд начнут устраивать по квартирно и по домам. Ох как в авторитете станут бабульки пенсионерки на лавочках возле подъезда
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  Лялька 06.01.2017 в 13:52:19   # 571218
Я вообще в шоке...А как быть с женами которые не прописаны у мужей? Временную регистрацию делать
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  Sr. Leonsio 06.01.2017 в 14:02:32   # 571227
Скоро будет так:
Вышел из дома в гости к друзьям, сроком более чем на 5 часов - оформил временную регистрацию через мобильное приложение "правительство - наше ВСЁ! со снятием 0,1 МРП (227 тенге) с баланса мобильного. До пяти часов - просто уведомил участкового где ты, через мобильное приложение "участковый - друг человека".
А еще каждому на лоб набить татуху с ИИН и в жеппу ГПС передатчик с поддержкой ГЛОНАСС и тревожной кнопкой.
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  Денис222 06.01.2017 в 14:14:59   # 571231
Один хйу пипл хавает...терпение господа, нас еще долго иметь будут.
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  Snake666 06.01.2017 в 15:16:35   # 571254
А если вахтой работаешь?
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