Боец "Найман": Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации

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danilov 09 Января 2017 в 10:42:55
"В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в пятерку по нефти, газу, золоту, серебру, урану, меди, алюминию, углю и т.д. Народ и так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП??? Патриот не тот кто кричит больше всех "Алга Казахстан", а тот кто чувствует боль своего народа! Столько проблем в нашей стране, а они придумали закон МРП", - написал он на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация в основном сохранены).
"Найман" - мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпион организации APFC (Казахстан) и чемпион организации WBK (Китай). Профессиональный рекорд 28-летнего Хамитова составляет 25 боев, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья.
https://tengrinews.kz/allsports/boets-nayman-pohoronyu-togo-pridet-ko-s-voprosom-309639/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Оказывается в пяторку входим
а зпешки 200 баков
Ждем остальных звёзд что скажут или как мыши притаятся будут, их же это не коснется!!!
Цитата: Клавиша от 09.01.2017 11:09:41
О Боже! Ну и глупый человек. Я посмотрю как он похоронет представителя власти.
О Боже! Ну и глупый человек. Я посмотрю как он похоронет представителя власти.
Главное, что он показал свое принципиальное "ФЕ". А похоронит или нет - не важно. Если другие именитости также дружно скажут "Нахер нужно!". Тогда и будет результат.
Цитата: niko19 от 09.01.2017 11:40:50
По мне, так выражение:" Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации " я бы отнес к разряду крылатых фраз или мудрых изречений,!!! Ну а все "после-сказанное" - "В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??!!!, - с этими словами согласится любой адекватный гражданин нашей страны адекватно принимающий реалии нашей повседневной жизни!!!!!!
По мне, так выражение:" Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации " я бы отнес к разряду крылатых фраз или мудрых изречений,!!! Ну а все "после-сказанное" - "В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??!!!, - с этими словами согласится любой адекватный гражданин нашей страны адекватно принимающий реалии нашей повседневной жизни!!!!!!
Согласен насчет крылатых фраз. Но! Он не политик, он прежде всего боец высокого класса. И так балаболить на всю страну не красит его. "Клянусь богом, того кто придет ко мне с этим вопросом регистрации, я похороню его там же!". Клянется Богом еще - богохульник. Еще раз повторюсь я бы посмотрел как этот балабол похоронил бы представителя власти. А я так скажу. Если закон окончательно утвердится и не отменится, то все просто проглотят это в том числе и этот балабол. Мое мнение он просто игрок на публику, популист одним словом.