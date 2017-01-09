Боец "Найман": Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации

По мне, так выражение:" Похороню того, кто придет ко мне с вопросом регистрации " я бы отнес к разряду крылатых фраз или мудрых изречений,!!! Ну а все "после-сказанное" - "В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Ауылы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! Бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 километров от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращается в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то что куда то приехали в собственной стране??!!!, - с этими словами согласится любой адекватный гражданин нашей страны адекватно принимающий реалии нашей повседневной жизни!!!!!!