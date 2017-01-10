Касымов: Не открывайте участковому, мы найдем другой способ проверить

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danilov 10 Января 2017 в 16:12:42
Отвечая на вопросы журналистов после завершения заседания правительства, Калмуханбет Касымов заверил, что МВД еще не начало штрафовать граждан за отсутствие временной регистрации. На вопрос журналистов, имеет ли гражданин право не открывать двери участковому, министр ответил: "Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить".
"По тому, что в Алматы происходит, вы знаете, что мы ожидаем Универсиаду. Поэтому мы 4 января провели там совещание и город планово начал отработку. По временной регистрации мы всех первый месяц будем только предупреждать. А в дальнейшем примем меры, чтобы все упорядочить. Временная регистрация - это самый нормальный выход. Допустим, я сейчас стою в Астане в очереди на квартиру и по работе мне нужно поехать в Атырау. Как мне быть? Мы даем ему возможность здесь не выписываться, там встать на временную регистрацию, работать и получать квартиру", - заявил министр.
По его словам, такая отработка связана только с предстоящим спортивным событием в Алматы и не ведется в других городах.
"Мы только в Алматы проводим отработку, это не связано с временной регистрацией, в других регионах не проводим. Всех, кто нелегально проживает в Алматы, мы, конечно, будем проверять", - отметил Касымов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kasyimov-otkryivayte-uchastkovomu-naydem-sposob-proverit-309753/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хорошо " vvka 10.01.2017 в 16:32:52 # 572133" , а кто будет участковым ? . .
Цитата: vvka от 10.01.2017 16:32:52Хорошо смолвил!
Мы даем ему возможность! Да пошел та на йух, министр МВД, давать мне возможность передвигаться свободно в стране, в которой я родился и вырос. Вы вероятно забыли, кто вам в будку хлеб бросает и на чьи деньги вы живете, дармоеды. Конкретно ты, министр МВД: где бл"ть порядок на дорогах, где сокращение преступности, где безопасность граждан? Это б..ть твои прямые обязанности - а ты ни...я не делаешь. И все вы, временщики-правители - не забывайте, кто вам в будку хлеб бросает. Со времен великого Абая них...я не поменялось - как жили в своем трайбализме, так и живете - братишке, агашке, сват, зять... Займитесь лучше прямым своим делом - чем занимались ваши деды, прадеды - скотоводством. И тогда настанет порядок - когда каждый будет заниматься своим делом. И нехуй на деньги налогоплательщиков строить никому нахуй не нужные ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОДТАР по сборке китайских планшетов из китайских комплектующих. И в космос нехуй лезть - все равно ничего не понимаете, нет научной базы, нет кадров - нет ничего! Понты свои засуньте в жопу и займитесь делом- и будет счастье.
Мы даем ему возможность! Да пошел та на йух, министр МВД, давать мне возможность передвигаться свободно в стране, в которой я родился и вырос. Вы вероятно забыли, кто вам в будку хлеб бросает и на чьи деньги вы живете, дармоеды. Конкретно ты, министр МВД: где бл"ть порядок на дорогах, где сокращение преступности, где безопасность граждан? Это б..ть твои прямые обязанности - а ты ни...я не делаешь. И все вы, временщики-правители - не забывайте, кто вам в будку хлеб бросает. Со времен великого Абая них...я не поменялось - как жили в своем трайбализме, так и живете - братишке, агашке, сват, зять... Займитесь лучше прямым своим делом - чем занимались ваши деды, прадеды - скотоводством. И тогда настанет порядок - когда каждый будет заниматься своим делом. И нехуй на деньги налогоплательщиков строить никому нахуй не нужные ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОДТАР по сборке китайских планшетов из китайских комплектующих. И в космос нехуй лезть - все равно ничего не понимаете, нет научной базы, нет кадров - нет ничего! Понты свои засуньте в жопу и займитесь делом- и будет счастье.
"Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить".Звучит очень внушительно и убедительно
Цитата: realist от 10.01.2017 17:04:44-вы имеете право положить под дверь и защищать "неприкосновенность жилища" .
аха,тараном выбьют дверь
аха,тараном выбьют дверь
П.с.Если одна норма противоречит другой,накладывается на другие положения- это может создать неудобства и лишние хлопоты.Поэтому хоть иногда включайте "царя в голове" и переходите на ручное управление.Бумаги бумагами,а выйди за порог-там совсем другая жизнь.
Цитата: старик от 10.01.2017 17:06:42
Что то я не понял: парламент страны принял закон о регистрации исключительно для Алматы? Ну блин вы даете! Во всяком случае я об этом слышу в первый раз. До сих пор закон был для всех, но видимо у властей начинает проясняться в голове после праздничных застолий, и они начинают понимать свою глупость.
Что то я не понял: парламент страны принял закон о регистрации исключительно для Алматы? Ну блин вы даете! Во всяком случае я об этом слышу в первый раз. До сих пор закон был для всех, но видимо у властей начинает проясняться в голове после праздничных застолий, и они начинают понимать свою глупость.
Да не , стричь будут по всей стране просто начали с Алматы .