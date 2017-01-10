Касымов: Не открывайте участковому, мы найдем другой способ проверить

Мы даем ему возможность! Да пошел та на йух, министр МВД, давать мне возможность передвигаться свободно в стране, в которой я родился и вырос. Вы вероятно забыли, кто вам в будку хлеб бросает и на чьи деньги вы живете, дармоеды. Конкретно ты, министр МВД: где бл"ть порядок на дорогах, где сокращение преступности, где безопасность граждан? Это б..ть твои прямые обязанности - а ты ни...я не делаешь. И все вы, временщики-правители - не забывайте, кто вам в будку хлеб бросает. Со времен великого Абая них...я не поменялось - как жили в своем трайбализме, так и живете - братишке, агашке, сват, зять... Займитесь лучше прямым своим делом - чем занимались ваши деды, прадеды - скотоводством. И тогда настанет порядок - когда каждый будет заниматься своим делом. И нехуй на деньги налогоплательщиков строить никому нахуй не нужные ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОДТАР по сборке китайских планшетов из китайских комплектующих. И в космос нехуй лезть - все равно ничего не понимаете, нет научной базы, нет кадров - нет ничего! Понты свои засуньте в жопу и займитесь делом- и будет счастье.