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В Казахстане
В очереди в ЦОНе Алматинской области умер мужчина
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danilov 11 Января 2017 в 16:43:20
Инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области, в поселке Отеген Батыра.



В редакцию портала Nur.kz позвонил очевидец трагедии Ринат Авазбакиев. Он сообщил о смерти мужчины в возрасте 60-65 лет. И добавил возмущенный комментарий.

"Очередь около 100 человек. Обещанных 20-ти минут на человека нет. Регистрацией занимается всего 2 человека. Кто-то с субботы занимается этой волокитой. Но при этом ходят "представители закона", и трясут по поводу регистрации, угрожая штрафом", - рассказал мужчина.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт смерти мужчины жителя Илийского района 1957 года рождения. В данный момент полицейские ведут проверку по факту смерти. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

В то же время в пресс-службе ДВД Алматинской области проинформировали, что полиция региона организовала встречу с представителями СМИ по вопросам разъяснения новых законодательных норм и заверила, что ажиотажа в местных ЦОНах, связанного с регистрацией населения, не наблюдается.

https://www.nur.kz/1372562-v-ocheredi-v-cone-v-almatinskoy-oblasti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Insar 11.01.2017 в 16:53:12   # 572423
о какои ажиотаж как думают о народе одтал жизнь в очередях наших
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  sunroad777 11.01.2017 в 17:11:09   # 572429
Да вообще ужас что творится говорят в ЦОНах, у меня регистрация не там где живу, но я лучше штраф оплачу чем 2-3 дня времени потеряю
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  Рамзес 11.01.2017 в 17:33:58   # 572438
Цитата: sunroad777 от 11.01.2017 17:11:09
Да вообще ужас что творится говорят в ЦОНах, у меня регистрация не там где живу, но я лучше штраф оплачу чем 2-3 дня времени потеряю

И так раз за разом - денег овер докуя ?
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  rec 11.01.2017 в 17:43:04   # 572443
Титусяне, у меня такой вопрос. Если я проживаю в доме мамы со своей женой, нам нужна регистрация? Вроде что то писали, что зам главы МВД Ерлан Тургумбаев сказал что не нужна родственникам и гостям.
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  старик 11.01.2017 в 17:55:37   # 572451
Quote:
Но при этом ходят "представители закона", и трясут по поводу регистрации, угрожая штрафом",
Не верю! Вот это как раз нагнетание обстановки.
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  Мясников 11.01.2017 в 17:59:29   # 572459
Цитата: rec от 11.01.2017 17:43:04
Титусяне, у меня такой вопрос. Если я проживаю в доме мамы со своей женой, нам нужна регистрация? Вроде что то писали, что зам главы МВД Ерлан Тургумбаев сказал что не нужна родственникам и гостям.


Да нужна даже детям
в Цоне сказали. и еще пластиковый удос не катит нужен с чипом. АТО они туда инфу не могут закатать панимаш
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  Aslan011 11.01.2017 в 18:00:12   # 572461
Да и хрень на него -подумал министр мвд касымов. В парламенте он озвучил, что законадательно надо запретить умирать в очередях, особенно в ЦОНах, в министерстве внутренних дел, в тюрмах. В остальных можно, особенно в ДТП, надо еще выше штрафы поднять- предложил минимтр мвд.

- Все это печально. Иманды болсын. Вот мне интересно, кто за это ответить, как и за "потрескавшуюся" новостройку в Шыме ?
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  трактор 11.01.2017 в 18:02:51   # 572464
Пора уже пословицу "дуракам закон не писан" заменить на "дураками закон писан"...
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