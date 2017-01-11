В очереди в ЦОНе Алматинской области умер мужчина

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danilov 11 Января 2017 в 16:43:20
В редакцию портала Nur.kz позвонил очевидец трагедии Ринат Авазбакиев. Он сообщил о смерти мужчины в возрасте 60-65 лет. И добавил возмущенный комментарий.
"Очередь около 100 человек. Обещанных 20-ти минут на человека нет. Регистрацией занимается всего 2 человека. Кто-то с субботы занимается этой волокитой. Но при этом ходят "представители закона", и трясут по поводу регистрации, угрожая штрафом", - рассказал мужчина.
В ДВД Алматинской области подтвердили факт смерти мужчины жителя Илийского района 1957 года рождения. В данный момент полицейские ведут проверку по факту смерти. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
В то же время в пресс-службе ДВД Алматинской области проинформировали, что полиция региона организовала встречу с представителями СМИ по вопросам разъяснения новых законодательных норм и заверила, что ажиотажа в местных ЦОНах, связанного с регистрацией населения, не наблюдается.
https://www.nur.kz/1372562-v-ocheredi-v-cone-v-almatinskoy-oblasti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
sunroad777 11.01.2017 в 17:11:09 # 572429
Цитата: sunroad777 от 11.01.2017 17:11:09
Да вообще ужас что творится говорят в ЦОНах, у меня регистрация не там где живу, но я лучше штраф оплачу чем 2-3 дня времени потеряю
Да вообще ужас что творится говорят в ЦОНах, у меня регистрация не там где живу, но я лучше штраф оплачу чем 2-3 дня времени потеряю
И так раз за разом - денег овер докуя ?
Но при этом ходят "представители закона", и трясут по поводу регистрации, угрожая штрафом",Не верю! Вот это как раз нагнетание обстановки.
Цитата: rec от 11.01.2017 17:43:04
Титусяне, у меня такой вопрос. Если я проживаю в доме мамы со своей женой, нам нужна регистрация? Вроде что то писали, что зам главы МВД Ерлан Тургумбаев сказал что не нужна родственникам и гостям.
Титусяне, у меня такой вопрос. Если я проживаю в доме мамы со своей женой, нам нужна регистрация? Вроде что то писали, что зам главы МВД Ерлан Тургумбаев сказал что не нужна родственникам и гостям.
Да нужна даже детям
в Цоне сказали. и еще пластиковый удос не катит нужен с чипом. АТО они туда инфу не могут закатать панимаш
- Все это печально. Иманды болсын. Вот мне интересно, кто за это ответить, как и за "потрескавшуюся" новостройку в Шыме ?