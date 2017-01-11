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В Казахстане
Кнутом и пряником
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danilov 11 Января 2017 в 17:36:55
В ЦОНах Алматы раздают горячий чай и конфеты


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Likalika 11.01.2017 в 17:41:11   # 572442
не плохо !
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  bIP6bIC 11.01.2017 в 17:44:58   # 572445
Заголовок поправьте.
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  zergost 11.01.2017 в 17:45:16   # 572446
Бля***** Цирк и только....
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  трактор 11.01.2017 в 17:56:20   # 572454
С таким наплывом людей впору раскладушки ставить
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  Пастафариан 11.01.2017 в 17:57:04   # 572456
поехали

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