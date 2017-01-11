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В Казахстане
Кнутом и пряником
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danilov 11 Января 2017 в 17:36:55
В ЦОНах Алматы раздают горячий чай и конфеты
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Likalika
11.01.2017 в 17:41:11
# 572442
не плохо !
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bIP6bIC
11.01.2017 в 17:44:58
# 572445
Заголовок поправьте.
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zergost
11.01.2017 в 17:45:16
# 572446
Бля***** Цирк и только....
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трактор
11.01.2017 в 17:56:20
# 572454
С таким наплывом людей впору раскладушки ставить
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Пастафариан
11.01.2017 в 17:57:04
# 572456
поехали
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