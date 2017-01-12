Штрафы - не самоцель, но они дисциплинируют людей



- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?



- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.

Quote:Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.