Штрафы - не самоцель, но они дисциплинируют людей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 12 Января 2017 в 12:25:37
- Серик Саинович, неужели нельзя было заранее подготовить население к грядущим изменениям, провести грамотную информационно-разъяснительную работу, чтобы предотвратить ажиотаж?
- Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму” был подписан в конце 2016 года и вступил в силу 7 января этого года. 4 января в Службе центральных коммуникаций мы провели брифинг с разъяснениями закона, 5 и 6 января в СМИ выступили два заместителя министра внутренних дел. На портале, официальных страницах в социальных сетях нашего ведомства разместили подробную информацию о новых требованиях миграционного законодательства страны.
Еще на стадии разработки законопроект широко обсуждался в парламенте, куда приглашались известные общественные деятели, политологи.
К сожалению, представители СМИ, политологи и население пока не слышат одну элементарную истину: никаких кардинальных изменений в правилах регистрации граждан по месту временного жительства не произошло. Регистрация как постоянная, так и временная была и раньше. Ежегодно в стране регистрировались более миллиона человек.
Нововведением является сокращение срока пребывания без временной регистрации, а также введение обязанности собственников или лиц, уполномоченных сдавать жилище внаем, зарегистрировать проживающих в нем граждан.
Раньше процесс регистрации был долгим. Гражданину надо было лично брать листок убытия с прежнего места жительства и регистрироваться по новому адресу. Человек отстаивал несколько очередей в одном и другом населенных пунктах. Мы автоматизировали эти услуги. Отказались от предоставления сведений собственников жилья на бумажных носителях (техпаспорта помещений, дарственные, документы приватизации), от книги регистрации граждан, сейчас не нужно подтверждать воинский учет - все происходит автоматически. Мы регистрируем с автоматическим снятием регистрации по прежнему месту жительства, процесс занимает где-то 20 минут.
Надеюсь, заинтересованные граждане могут уделить незначительное время, чтобы получить свой законный юридический адрес.
- Вот как раз со сроками регистрации полная неразбериха! Звучала информация, что встать на учет нужно в течение десяти дней со дня вступления закона в силу, что, скорее всего, и вызвало у народа переполох. А в официальном комментарии МВД разъяснение по срокам регистрации и вовсе запутывает людей: срок регистрации составляет менее одного месяца или свыше месяца - непонятно.
- Согласно новым требованиям гражданин, сменивший место жительства, должен оформить временную регистрацию в течение месяца. В течение этого же срока - месяца - полиция может предупредить его об ответственности за игнорирование закона и только после этого привлечь к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
К слову, наказание понесет как собственник жилья, так и квартирант. Штраф для собственника составит 10 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодняшний день составляет 22 690 тенге, а для квартиросъемщика - 7 МРП. За повторное нарушение штраф удваивается. Через десять дней никого штрафовать не будут!
Да, путаница с этими десятью днями возникла из-за желания знать конкретную дату начала штрафов. Дело в том, что гражданина могут предупредить об ответственности с 10-го по 30-й день пребывания на новом месте жительства. До вступления нового закона в силу предупреждение выносили в срок от десяти дней до трех месяцев. Подчеркну, что закон вступил в силу 7 января этого года и в течение месяца, то есть до 7 февраля, штрафовать мы никого не будем.
- Как говорил в своем официальном комментарии вице-министр МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ, новые требования временной регистрации распространяются не на всех подряд. В частности, гости, родственники хозяина квартиры могут не вставать на учет. Но ведь любой гражданин, в том числе потенциальный террорист, может использовать это в качестве лазейки, чтобы не регистрироваться. Каждый может сказать, что он приехал погостить к троюродной тете или просто к другу. И как вы это проверите? Будете изучать родословную?
- Регистрация по месту временного жительства не распространяется на временных жильцов. Согласно закону “О жилищных отношениях” временные жильцы - это те, с кого собственник жилья не взимает арендную плату. Значит, таковыми могут оказаться необязательно родственники, а даже просто знакомые, друзья, сваты. Если у жильца и хозяина нет договора на аренду квартиры, то мы и проверять не будем, родственники они друг другу или нет, а значит, и предупреждать об ответственности за отсутствие регистрации не будем. Мы не собираемся делать широкомасштабные обходы, выяснять, кто получил справку, а кто нет.
Нет в наших планах ловить кого-то за руку и тут же штрафовать. До принятия закона требование об обязательной регистрации тоже существовало, но полиция ведь не проводила поголовных проверок и массовых наказаний. Нарушения мы выявляли в основном по заявлениям соседей, жаловавшихся на неспокойных квартирантов.
В Алматы сейчас участковыми полицейскими проводятся профилактические мероприятия в связи с предстоящей Универсиадой-2017. Это обычная процедура обеспечения безопасности перед масштабным спортивным событием. Просто так получилось, что оперативно-профилактическое мероприятие, объявленное Антитеррористическим центром, совпало с принятием нового закона.
- Вы говорите, что МВД не собирается заглядывать в каждую квартиру и проверять регистрацию. Но тогда зачем нужна эта норма об обязательной временной регистрации квартирантов, если вы никак не будете проверять ее соблюдение?
- Обязанность временно регистрировать постояльцев для владельцев, сдающих жилье, мы ввели для удобства граждан. Люди часто жаловались на то, что квартиранты никак не могли уговорить хозяев жилья зарегистрировать их по месту жительства. Во многом это объясняется тем, что собственники боялись, что у арендаторов могут появиться имущественные права, но это невозможно.
Важно отметить, что при отсутствии регистрации граждане не могли воспользоваться многими социальными благами - встать в очередь в детский сад, прикрепиться к поликлинике, устроиться на работу и так далее. Государство в лице местных исполнительных органов не могло точно планировать места в школах, детских садах. Поэтому после всесторонних обсуждений было принято решение законодательно обязать арендодателей регистрировать своих квартирантов. Штрафы так или иначе дисциплинируют людей.
Государству нужен контроль внутренней миграции для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан. На номер “102” чаще всего от жителей поступают жалобы на соседей, которые устраивают драки, пьяный дебош и прочее. По прибытии по вызову участковый полицейский как раз сможет проверить, оформляли ли эти квартиранты временную регистрацию. К слову, если человек встал на регистрационный учет, то он и вести себя будет законопослушнее. Да, многие пользователи в социальных сетях сейчас смеются: мол, неужто террористы перед преступлением пойдут регистрироваться в ЦОН? Но никто ведь террористом сразу не становится, до момента радикализации проходит определенное время. Требование об обязательной временной регистрации так или иначе поможет полицейским найти зацепку в расследовании преступлений. И механизмов для этого у нас достаточно.
- Каков все-таки размер госпошлины за временную регистрацию? Официально звучала информация, что 226,9 тенге, а люди, побывавшие в ЦОНе, говорят, что заплатили 377 тенге.
- По закону госпошлина составляет 0,1 МРП, значит, 226,9 тенге. Все, что сверху, это комиссии банков второго уровня, через терминалы которых граждане оплачивают пошлину.
- Кстати, о терминалах. На днях астанчане вынуждены были по три-четыре часа простаивать в очереди в ЦОНе из-за того, что работал всего один терминал, выдающий справку о месте жительства. Почему ЦОНы не подготовили должным образом?
- Подготовительная работа была проведена, мы и ЦОНы готовили. Просто с нового года было много обращений граждан за адресной справкой для перерасчета социальных пособий, а также для открывшейся программы “Доступное жилье”. Кроме того, из-за недостоверной информации в соцсетях о том, что с января якобы начнут штрафовать всех граждан, народ массово ринулся регистрироваться. Думаю, через неделю ситуация пойдет на спад, потому что подавляющее большинство граждан имеют регистрацию. В основном ажиотаж наблюдался в ЦОНах Алматы, Астаны и Павлодара.
- Какие меры принимаются вами сейчас для снятия ажиотажа в ЦОНах?
- Мы увеличили количество рабочих мест для приема населения в ЦОНах по вопросам оформления регистрации по месту жительства или месту временного пребывания. Для удобства населения увеличен рабочий день сотрудников миграционной полиции в ЦОНе с 8 утра до 20.00. В городах, имеющих районное деление, прием граждан для оформления регистрации ведется независимо от места проживания заявителя, то есть по принципу экстерриториальности.
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Лэйла ТАСТАНОВА, фото предоставленопресс-службой МВД и Романа Егорова, Астана
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/01/11/strafi-ne-samocel-no-oni-disciplinirujut-ljudej
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.
Хитрая жопа 12.01.2017 в 13:02:30 # 572728
Чувствуется во взгляде презрение к людишкам
bozon house 12.01.2017 в 13:08:44 # 572730
Цитата: Рамзес от 12.01.2017 12:58:13Да, походу , не в курсях чел, в какой стране живет. И про лимит энергопотребления на одного человека ничего не слыхал. Сказочник из страны Оз.
Quote:
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.
Quote:
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.
ЗЫ. Ну вот как относиться к такой некомпетентности?
Цитата: bozon house от 12.01.2017 13:08:44
ЗЫ. Ну вот как относиться к такой некомпетентности?
Цитата: Рамзес от 12.01.2017 12:58:13Да, походу , не в курсях чел, в какой стране живет. И про лимит энергопотребления на одного человека ничего не слыхал. Сказочник из страны Оз.
Quote:
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.
Quote:
- Многие опасаются, что количество зарегистрированных в квартире граждан повлияет на размер коммунальных услуг. Есть ли здесь прямая зависимость?
- Нет. Сегодня все коммунальные услуги, за исключением вывоза мусора, считаются по приборам учета, так что количество зарегистрированных в квартире людей практически никак не отразится на размерах платежей по квитанциям.
Я чет не понял а как же лимит на человека ?Если свыше определенного то считают уже по другому тарифу.
ЗЫ. Ну вот как относиться к такой некомпетентности?
С терпением и пониманием . .
Один взгляд чего стоит .
Цитата: Хитрая жопа от 12.01.2017 13:02:30
Чувствуется во взгляде презрение к людишкам
Чувствуется во взгляде презрение к людишкам
А мне его взгляд говорит (прямо в ухе слышу) "были денежки ваши, станут наши ха-ха-ха"
По поводу как штрафы дисциплинируют, расскажите водителям автобусов...
bozon house 12.01.2017 в 14:13:15 # 572767
Цитата: titus от 12.01.2017 13:31:50Все верно! Никто и не пишет, что это невыгодно, а пишут о том, что данный госслужащий, имея такие козыри в руках, даже ими не пользуется на благо оправдания нововведений из-за незнания оных.
Чем больше человек - ТЕМ ВЫГОДНЕЕ! Про какой лимит Вы говорите, человеки?
Чем больше человек - ТЕМ ВЫГОДНЕЕ! Про какой лимит Вы говорите, человеки?
- Регистрация по месту временного жительства не распространяется на временных жильцов. Согласно закону “О жилищных отношениях” временные жильцы - это те, с кого собственник жилья не взимает арендную плату. Значит, таковыми могут оказаться необязательно родственники, а даже просто знакомые, друзья, сваты. Если у жильца и хозяина нет договора на аренду квартиры, то мы и проверять не будем, родственники они друг другу или нет, а значит, и предупреждать об ответственности за отсутствие регистрации не будем.
То есть всё как и было? А шуму то наделали.