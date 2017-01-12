Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

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Гость 12 Января 2017 в 14:15:36
Увеличатся штрафы за нарушения ПДД
Наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в 2017 году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге.
Вырастут тарифы на коммунальные услуги
В 2017 году прогнозируется изменение тарифов на комуслуги. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.
Повысятся цены на сигареты и алкоголь
Самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году. Литр водки будет стоить от 1560 тенге, а пол-литра — 780 тенге.
ЕНТ изменится
Единое национальное тестирование будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.
Заработает программа «Нұрлы жер»
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
Напомним, что в 2017 году месячный расчетный показатель равен 2 269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге. При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.
http://www.zakon.kz/4838813-izmenenija-2017-goda-o-kotorykh-nuzhno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.01.2017 в 14:24:33 # 572774
Карл Зайцев 12.01.2017 в 14:30:20 # 572780
МишкаНаСевер 12.01.2017 в 14:31:22 # 572782
Цитата: Карл Зайцев от 12.01.2017 14:30:20
разве это изменения? это все подорожание и ущемление жизни. заголовок над назвать "какую еще свинью подкинет власть казахстанцем в 2017 году"
разве это изменения? это все подорожание и ущемление жизни. заголовок над назвать "какую еще свинью подкинет власть казахстанцем в 2017 году"
Карл Зайцев 12.01.2017 в 15:12:57 # 572814
Цитата: M54 от 12.01.2017 14:38:01
Зайцев, случайно покарал,
Зайцев, случайно покарал,
ёмое весь рейтинг коту под хвост теперь
xxxBratanxxx 12.01.2017 в 15:14:42 # 572816
bozon house 12.01.2017 в 15:16:40 # 572818
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42А что такое "просто ипотека"?
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
xxxBratanxxx 12.01.2017 в 15:19:42 # 572822
Цитата: bozon house от 12.01.2017 15:16:40
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42А что такое "просто ипотека"?
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
Это когда хату на 25 лет тебе дают и ты пожизни отмечаешься
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
bozon house 12.01.2017 в 15:22:36 # 572825
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:19:42Ответ неверный.
Это когда хату на 25 лет тебе дают и ты пожизни отмечаешься
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
Цитата: bozon house от 12.01.2017 15:16:40
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42А что такое "просто ипотека"?
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
Это когда хату на 25 лет тебе дают и ты пожизни отмечаешься
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
ИНКВИЗИТОР 12.01.2017 в 15:36:27 # 572836
bozon house 12.01.2017 в 15:38:35 # 572838
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 12.01.2017 15:36:27А беркутчи?
Цены все растут и растут а работы простым работягам как небыло так и нет уже не первый месяц просматриваю вакансии на разных сайтах можно сказать аналитиком биржи труда стал машиностроители в юко ненужны слесаря в юко тоже ненужны зато в обильном количестве требуются продавцы ,впихиватели разной продукции мырчиндайзеры и менджеры .продавать все могут а строить заводы пароходы никак че за страна такая ... откуда деньги брать хз зато налоги растут...
Цены все растут и растут а работы простым работягам как небыло так и нет уже не первый месяц просматриваю вакансии на разных сайтах можно сказать аналитиком биржи труда стал машиностроители в юко ненужны слесаря в юко тоже ненужны зато в обильном количестве требуются продавцы ,впихиватели разной продукции мырчиндайзеры и менджеры .продавать все могут а строить заводы пароходы никак че за страна такая ... откуда деньги брать хз зато налоги растут...
Цитата: Карл Зайцев от 12.01.2017 15:12:57
ёмое весь рейтинг коту под хвост теперь
Цитата: M54 от 12.01.2017 14:38:01
Зайцев, случайно покарал,
Зайцев, случайно покарал,
ёмое весь рейтинг коту под хвост теперь
Ладно не переживайте, я компенсировал)))