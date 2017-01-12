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В Казахстане
Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу
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Гость 12 Января 2017 в 14:15:36
Новый 2017 год начался для казахстанцев с изменений: в стране ввели обязательную регистрацию по месту жительства, у дорожных полицейских официально отобрали жезлы, которыми они останавливали автомобили, с 16 января запустят программу по выкупу старых автомобилей. Но кроме этих изменений теперь еще вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения в связи с ростом МРП и др. Итак, что же ждет казахстанцев в 2017 году.

Увеличатся штрафы за нарушения ПДД

Наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в 2017 году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге.

Вырастут тарифы на коммунальные услуги

В 2017 году прогнозируется изменение тарифов на комуслуги. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.

Повысятся цены на сигареты и алкоголь

Самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году. Литр водки будет стоить от 1560 тенге, а пол-литра — 780 тенге.

ЕНТ изменится

Единое национальное тестирование будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.

Заработает программа «Нұрлы жер»

В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».

Напомним, что в 2017 году месячный расчетный показатель равен 2 269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге. При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.

http://www.zakon.kz/4838813-izmenenija-2017-goda-o-kotorykh-nuzhno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 12.01.2017 в 14:22:07   # 572771
Сам не понял, для чего я два раза одну и ту же инфу прочел?
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  SVOY 12.01.2017 в 14:23:35   # 572772
Зачем 2 раза печатать? Для тупых?
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  Мясников 12.01.2017 в 14:24:15   # 572773
17 год ничё так начался. позитивненько
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  bozon house 12.01.2017 в 14:24:33   # 572774
Это проделки админа-робота.
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  Карл Зайцев 12.01.2017 в 14:30:20   # 572780
разве это изменения? это все подорожание и ущемление жизни. заголовок над назвать "какую еще свинью подкинет власть казахстанцем в 2017 году"
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  МишкаНаСевер 12.01.2017 в 14:31:22   # 572782
Это просто и штрафы 2 раза повысят и коммуналку 2 раза подымут
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  M54 12.01.2017 в 14:38:01   # 572784
Зайцев, случайно покарал,
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  Skype 12.01.2017 в 14:39:38   # 572785
А зарплата как Европе когда будет ??
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  BATYR89 12.01.2017 в 14:49:22   # 572796
Цитата: Карл Зайцев от 12.01.2017 14:30:20
разве это изменения? это все подорожание и ущемление жизни. заголовок над назвать "какую еще свинью подкинет власть казахстанцем в 2017 году"
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  BATYR89 12.01.2017 в 14:50:16   # 572798
ДА ДА ДА ВСЕ ДЛЯ НАРОДА!!! - ВСЕ С НАРОДА ИЗЫМАЕТСЯ!!!
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  Карл Зайцев 12.01.2017 в 15:12:57   # 572814
Цитата: M54 от 12.01.2017 14:38:01
Зайцев, случайно покарал,

ёмое весь рейтинг коту под хвост теперь
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  xxxBratanxxx 12.01.2017 в 15:14:42   # 572816
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
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  bozon house 12.01.2017 в 15:16:40   # 572818
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
А что такое "просто ипотека"?
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  xxxBratanxxx 12.01.2017 в 15:19:42   # 572822
Цитата: bozon house от 12.01.2017 15:16:40
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
А что такое "просто ипотека"?

Это когда хату на 25 лет тебе дают и ты пожизни отмечаешься
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
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  bozon house 12.01.2017 в 15:22:36   # 572825
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:19:42
Цитата: bozon house от 12.01.2017 15:16:40
Цитата: xxxBratanxxx от 12.01.2017 15:14:42
Ребя зато есть плюс крепостное право отменили зато пред умали ИПОТЕКУ!да не просто а под 10%!!!!!
А что такое "просто ипотека"?

Это когда хату на 25 лет тебе дают и ты пожизни отмечаешься
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».
Ответ неверный.
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  ИНКВИЗИТОР 12.01.2017 в 15:36:27   # 572836
Цены все растут и растут а работы простым работягам как небыло так и нет уже не первый месяц просматриваю вакансии на разных сайтах можно сказать аналитиком биржи труда стал машиностроители в юко ненужны слесаря в юко тоже ненужны зато в обильном количестве требуются продавцы ,впихиватели разной продукции мырчиндайзеры и менджеры .продавать все могут а строить заводы пароходы никак че за страна такая ... откуда деньги брать хз зато налоги растут...
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  bozon house 12.01.2017 в 15:38:35   # 572838
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 12.01.2017 15:36:27
Цены все растут и растут а работы простым работягам как небыло так и нет уже не первый месяц просматриваю вакансии на разных сайтах можно сказать аналитиком биржи труда стал машиностроители в юко ненужны слесаря в юко тоже ненужны зато в обильном количестве требуются продавцы ,впихиватели разной продукции мырчиндайзеры и менджеры .продавать все могут а строить заводы пароходы никак че за страна такая ... откуда деньги брать хз зато налоги растут...
А беркутчи?
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  Dior 12.01.2017 в 16:50:50   # 572870
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  гримм 12.01.2017 в 17:00:49   # 572878
водка дорожает, итак скупаем самогонные аппараты!!!!
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