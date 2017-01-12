Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

Цены все растут и растут а работы простым работягам как небыло так и нет уже не первый месяц просматриваю вакансии на разных сайтах можно сказать аналитиком биржи труда стал машиностроители в юко ненужны слесаря в юко тоже ненужны зато в обильном количестве требуются продавцы ,впихиватели разной продукции мырчиндайзеры и менджеры .продавать все могут а строить заводы пароходы никак че за страна такая ... откуда деньги брать хз зато налоги растут...