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В Казахстане
Известный советский спортсмен бомжует в Алматы
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danilov 17 Января 2017 в 12:57:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 17.01.2017 в 13:11:07   # 573944
Тысяча таких бывших "спортсменов-чемпионов" гуляют у нас в стране. Этот походу спился?!
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  romario 17.01.2017 в 13:17:15   # 573948
Заслуженный мастер спорта СССР Олег Сакиркин умер на Кайнаре,опустившись до дна. Хороший был мужик.
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