▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В Казахстане
Известный советский спортсмен бомжует в Алматы
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 17 Января 2017 в 12:57:14
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
jumanjiqz
17.01.2017 в 13:11:07
# 573944
Тысяча таких бывших "спортсменов-чемпионов" гуляют у нас в стране. Этот походу спился?!
поощрить
|
покарать
romario
17.01.2017 в 13:17:15
# 573948
Заслуженный мастер спорта СССР Олег Сакиркин умер на Кайнаре,опустившись до дна. Хороший был мужик.
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь