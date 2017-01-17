После роскошного корпоратива сотрудники Нацбанка удаляют аккаунты в Instagram

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danilov 17 Января 2017 в 16:13:13
Туда сотрудники регулятора выкладывали фото с корпоративного празднования в честь Нового года. Однако в соцсетях фото вызвали волну негатива, что объяснимо, если учесть скандал с сомнительным инвестированием 5 млрд тенге из ЕНПФ.
Напомним, 30 декабря стало известно, что Нацбанк РК провел корпоратив в элитной алматинской гостинице Royal Tulip. На мероприятии выступили знаменитые отечественные музыкальные коллективы, такие, как All Davay, Energy, Дауыс International.
Впрочем, фото с вызвавшего скандал корпоратива продолжают гулять по Казнету.
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https://365info.kz/2016/12/posle-roskoshnogo-korporativa-sotrudniki-natsbanka-udalyayut-akkaunty-v-instagram/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 17.01.2017 в 16:22:07 # 574070
Цитата: jakoni от 17.01.2017 16:19:52
На наше бабло !!!! Ски !!!!
На наше бабло !!!! Ски !!!!
Особенно твоё)
едридмадрид 17.01.2017 в 16:23:15 # 574072
" На мероприятии выступили знаменитые отечественные музыкальные коллективы, такие, как All Davay, Energy, Дауыс International."
а где Киркоров , Пугачева и прочие , где ?
а что удалять стали , по ходу на них одежда и прочие новогодние штучки, ну явно не укладывается в их зарплату
вот она та самая благотворительность, о которой говорит Своик. вкладчики пенсионного фонда рады...
Цитата: Manitu от 17.01.2017 16:50:16
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей. Просто у них возможностей(зарплата) побольше, соответственно и уровень выше.
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей. Просто у них возможностей(зарплата) побольше, соответственно и уровень выше.
частные компании могут бассейны с шампанским заказывать и Элтонов Джонов со Стингами выписывать. а вот госорганизации...
Цитата: Manitu от 17.01.2017 16:50:16
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей.
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей.
А это идея! Даёшь трудовому люду 'дауншифтер'ский новый год