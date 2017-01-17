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В Казахстане
После роскошного корпоратива сотрудники Нацбанка удаляют аккаунты в Instagram
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danilov 17 Января 2017 в 16:13:13
Гулявшие на «королевском» корпоративе сотрудники Нацбанка начали закрывать или даже удалять свои профили в соцсети Instagram.

Туда сотрудники регулятора выкладывали фото с корпоративного празднования в честь Нового года. Однако в соцсетях фото вызвали волну негатива, что объяснимо, если учесть скандал с сомнительным инвестированием 5 млрд тенге из ЕНПФ.

Напомним, 30 декабря стало известно, что Нацбанк РК провел корпоратив в элитной алматинской гостинице Royal Tulip. На мероприятии выступили знаменитые отечественные музыкальные коллективы, такие, как All Davay, Energy, Дауыс International.

Впрочем, фото с вызвавшего скандал корпоратива продолжают гулять по Казнету.


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https://365info.kz/2016/12/posle-roskoshnogo-korporativa-sotrudniki-natsbanka-udalyayut-akkaunty-v-instagram/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jakoni 17.01.2017 в 16:19:52   # 574069
На наше бабло !!!! Ски !!!!
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  bozon house 17.01.2017 в 16:22:07   # 574070
Охреневшие банкиры заказывают музыку...
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  Kurwa 17.01.2017 в 16:22:07   # 574071
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  едридмадрид 17.01.2017 в 16:23:15   # 574072
а что так скромно
" На мероприятии выступили знаменитые отечественные музыкальные коллективы, такие, как All Davay, Energy, Дауыс International."

а где Киркоров , Пугачева и прочие , где ?
а что удалять стали , по ходу на них одежда и прочие новогодние штучки, ну явно не укладывается в их зарплату

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  332-712 17.01.2017 в 16:26:46   # 574074
новость уже с приличной щетиной.

вот она та самая благотворительность, о которой говорит Своик. вкладчики пенсионного фонда рады...
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  Manitu 17.01.2017 в 16:50:16   # 574090
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей. Просто у них возможностей(зарплата) побольше, соответственно и уровень выше.
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  GoodZone 17.01.2017 в 16:51:56   # 574091
Насколько я помню вроде все корпоративы отменили гос. органы, "дабы народ не смущать", нет? Во всяком случае я в этом году ажиотажа на НГ не наблюдал, все по-тихому, даже фейерверки были гораздо скромнее, чем обычно... но нацбанк это не задело никак, он то знает когда, на ком и где денег заработать...
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  332-712 17.01.2017 в 16:55:51   # 574098
Цитата: Manitu от 17.01.2017 16:50:16
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей. Просто у них возможностей(зарплата) побольше, соответственно и уровень выше.


частные компании могут бассейны с шампанским заказывать и Элтонов Джонов со Стингами выписывать. а вот госорганизации...
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  tchelovek 17.01.2017 в 17:39:35   # 574117
Цитата: Manitu от 17.01.2017 16:50:16
Да ладно Вам. Можно подумать у всех остальных корпоративы проходят в колхозной столовой, одеваются в робу, а пьют самогон с перловой кашей.

А это идея! Даёшь трудовому люду 'дауншифтер'ский новый год
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