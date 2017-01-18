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В Казахстане
Опасные для здоровья БАДы рекламируют в Казахстане
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danilov 18 Января 2017 в 12:11:32
Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК (далее-Комитет) по итогам мониторинга средств массовой информации и интернет-ресурсов установлены факты осуществления рекламы следующих не зарегистрированных БАДов.

На сайте Комитета опубликован перечень опасных биологический активных добавок. Это:

1) Бальзам «Мадерия с Лицетином»;
2) «Алкостопин Форте»;
3) «Литомасло «Мужская сила»;
4) Сироп «Дианормин Ультра»;
5) Капли для глаз при глаукоме и катаракте, усталости глаз «ITONE/Айтон»;
6) Капсулы «Кардицепс»;
7) «СаганДали»;
8) «АртроСила».

Реклама вышеуказанных БАДов выявлена в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.

Комитет рекомендует не приобретать данные БАДы, в связи с тем, что они могут причинить вред жизни и здоровью. Кроме того, в случаях назначения БАД в лечебных учреждениях, просим информировать территориальные подразделения Комитета.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 18.01.2017 в 12:15:32   # 574337
Quote:
Комитет рекомендует не приобретать данные БАДы, в связи с тем, что они могут причинить вред жизни и здоровью. Кроме того, в случаях назначения БАД в лечебных учреждениях, просим информировать территориальные подразделения Комитета.


Всегда их назначали!!!
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  Лялька 18.01.2017 в 12:16:19   # 574339
Не слышала о таких
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  bozon house 18.01.2017 в 12:20:49   # 574344
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  GoodZone 18.01.2017 в 12:29:40   # 574356
А у нас других средств борьбы против "причинить вред жизни и здоровью" граждан кроме как "рекомендация" нет?
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  Hairless 18.01.2017 в 13:09:13   # 574371
Антибиотики - только по рецептам, зато все аптеки забиты непонятным говном под общим названием "БАДы". Даешь здоровье нации!
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