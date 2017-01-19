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В Казахстане
На вокзале Алматы-2 загорелся пассажирский вагон
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danilov 19 Января 2017 в 15:18:38
Видео в сети публикуют очевидцы. "В 08.40 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении резервного пассажирского вагона, находившегося на формировании состава на запасных путях станции железнодорожного вокзала Алматы-2", – сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.



Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 08.51. В отдельно стоящем (отцепленном) вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара.

Пожар локализован 08.56, ликвидирован в 09.10. Площадь пожара составила 20 м2.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – оставленная без присмотра топящаяся печь на твёрдом топливе. "Ничего страшного не произошло. Алматы ничего не грозит. Старый списанный пассажирский вагон 1979 года задымился в технической зоне. Печка, может, топилась, потому что охрана была внутри. Сейчас подробности выясняют", – пояснил руководитель пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" Абиш Смаилов.

Источник: informburo.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Карл Зайцев 19.01.2017 в 15:52:50   # 574796
я ездил на списанных вагонах в купе и на плацкарте. и страшно и неудобно 2 в 1
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  старик 19.01.2017 в 16:21:39   # 574807
Quote:
. Печка, может, топилась, потому что охрана была внутри.
Что охраняла охрана в списанном вагоне, и в каком состоянии,если вагон загорелся?
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