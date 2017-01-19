На вокзале Алматы-2 загорелся пассажирский вагон

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danilov 19 Января 2017 в 15:18:38
Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 08.51. В отдельно стоящем (отцепленном) вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара.
Пожар локализован 08.56, ликвидирован в 09.10. Площадь пожара составила 20 м2.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – оставленная без присмотра топящаяся печь на твёрдом топливе. "Ничего страшного не произошло. Алматы ничего не грозит. Старый списанный пассажирский вагон 1979 года задымился в технической зоне. Печка, может, топилась, потому что охрана была внутри. Сейчас подробности выясняют", – пояснил руководитель пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" Абиш Смаилов.
Источник: informburo.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Зайцев 19.01.2017 в 15:52:50 # 574796
. Печка, может, топилась, потому что охрана была внутри.Что охраняла охрана в списанном вагоне, и в каком состоянии,если вагон загорелся?