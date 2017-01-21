Главы департаментов КНБ получили право блокировать интернет без решения суда

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danilov 21 Января 2017 в 00:52:58
Поправки опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК.
Пункт 1-2 гласит: в случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещённой на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение двадцати четырех часов.
Нововведения прокомментировал в своём посте на Facebook адвокат Джохар Утебеков.
Он подчеркнул, что КНБ получил право блокировать соцсети без решения суда. Такие полномочия теперь имеет даже руководитель местного департамента КНБ. К примеру, начальник ДКНБ Алматы.
"Основание блокировки самое размытое: предотвращение тяжких преступлений. Отрубить комитетчики могут ещё и сотовую связь, и мессенджеры (ватсап и прочее), и сайты, и вообще весь интернет и всю связь. Сделать КНБ может это не только в своих интересах, но и по просьбе полиции, Нацбюро, СЭР, "Сырбара", СГО или военной разведки", – пояснил Джохар Утебеков.
Адвокат напомнил, что с весны 2014 года право отключать соцсети во внесудебном порядке появилось у генпрокурора и его замов. В законе подразумевается, что у спецслужбы есть технические возможности выключить соцсети самостоятельно.
"Всей этой радостью чекистов и других силовиков наделили депутаты. "Виноват" тот же закон, который ввёл временную регистрацию граждан в целях борьбы с террористами", – резюмирует адвокат.
1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания.
https://informburo.kz