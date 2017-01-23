Полицейские будут регулировать движение в светоотражающей форме - МВД.

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Гоги80 23 Января 2017 в 14:41:29
В Министерстве внутренних дел РК разъяснили, как будут полицейские регулировать дорожное движение в темное время суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев рассказал, что дорожно-патрульным полицейским было рекомендовано надевать светоотражающую форму при регулировании движения в темное время суток.
"Светоотражающие жилеты с рукавами и без рукавов входят в состав форменного обмундирования сотрудников дорожно-патрульной полиции (ДПП). При этом после отмены используемых жезлов подразделениям ДПП было рекомендовано при регулировании движения в темное время суток использовать светоотражающие жилеты с рукавами. Также сообщаю, отдельными территориальными подразделениями ДПП используются белые перчатки со светоотражающими элементами, что не запрещено ведомственными нормативными правовыми актами. Это не отдельно. Это у нас было", - сообщил Садубаев.
Как пояснила официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева, только некоторые регионы используют перчатки со светоотражающими элементами.
"В каждом регионе немного разные жилетки. Вот у них (у ДВД Алматинской области. - Прим. автора) жилетки с длинным рукавом, в Астане, например, чуть-чуть другие. Наподобие, но замок немного по-другому", - сказала Лукьянина-Костерева.
Официальный представитель КАП МВД РК пояснила, что форму для полицейских закупают местные исполнительные органы. Им выдается техническая спецификация, в которой не пишется, какой длиной, с карманами каких размеров, с каким замком должна быть жилетка. Поэтому в форме могут быть незначительные отличия. Она отметила, что на форму дополнительные деньги не выделялись из бюджета. Она была уже давно приобретена.
"То, что есть в наличии, то и наденут полицейские", - добавила Лукьянина-Костерева.
Ранее в ДВД Алматинской области сообщили, что этот жилет со светоотражающими элементами - только один из вариантов предлагаемой формы.
В МВД РК 13 января сообщали, что они не рассматривают вопрос использования каких-либо других средств вместо жезлов. В ведомстве добавили, что с начала 2017 года случаев наезда автотранспорта на полицейских, осуществлявших регулирование дорожного движения, не зарегистрировано.
С 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестали использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.
Кроме того, пешие наряды дорожно-патрульной полиции теперь не осуществляют надзор за дорожным движением. Полицейские полностью переходят на метод автопатрулирования.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тони Старк кутюрье?
Все было просто и понятно.
Но не можем же, чтобы заново велосипед не изобрести. Теперь из инспекторов делают ведущих для "Угадай мелодию".
Кстати, что-то про квадрокоптеры затихло все. С такой помпой трубили, что беспилотники выйдут на борьбу с нарушителями.
Цитата: Максимыч от 23.01.2017 14:57:59
Где-то я уже похоже видел.
Где-то я уже похоже видел.