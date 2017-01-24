Дёшево и вредно

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GoodZone 24 Января 2017 в 10:55:48
Эта тема возникла не случайно: в конце прошлого года волонтеры провели опрос среди студентов южной столицы, который показал, что большая часть нынешней молодежи далека от того, чтобы вести здоровый образ жизни. 74 процента опрошенных употребляют фастфуд (причем большинство считают его вкусным и модным, и лишь малая часть покупает бургеры из-за их дешевизны), 34 процента - курят, а 32 процента употребляют алкоголь (8 процентов опрошенных признались, что выпивают каждый день). При этом только каждый четвертый занимается спортом, и лишь треть регулярно проверяют свое здоровье у врачей.
Не нужно быть великим медиком, чтобы сказать, что в будущем большинство этих ребят пополнять ряды хроников, толпящихся в поликлиниках.
- Мы должны принимать превентивные меры, для того чтобы будущие поколения выбирали здоровый образ жизни, - считает президент общественного фонда “Аман-саулык” Бахыт ТУМЕНОВА. - Например, вводить в детских садах и школах курс валеологии и доступным языком рассказывать подрастающему поколению о том, как нужно правильно питаться и сколько двигаться. Принимать меры контроля за производителями так называемых вредных продуктов. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители. Если мы пишем на пачке сигарет: “Курение вредит вашему здоровью”, то и на упаковках тех же соков или газировки указывать: “Чрезмерное употребление сахара приводит к диабету”. Люди должны четко понимать, что они покупают, а у нас подобное информирование сейчас на очень низком уровне.
Понятно, что полностью исключить из рациона казахстанцев вредные продукты попросту не получится - люди вправе выбирать сами. Но в любом случае у них должно быть четкое представление о том, сколько вредных веществ они употребляют вместе с фастфудом и лимонадом.
http://www.time.kz/articles/territory/2017/01/23/deshevo-i-vredno
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.01.2017 в 11:09:30 # 575692
проще написать список - что является НЕ вредной продукцией
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!
А лучше просто съесть пару яблок
"Нам необходимо развивать аграрную науку, создавать экспериментальные агроинновационные кластеры. Важно не отставать от времени, и наряду с производством естественного продовольствия ввести разработку засухоустойчивых и генномодифицированных культур. То, чего люди не знают, этого страшатся. Ничего в этом такого нет. Генномодифицированные культуры будут резко распространяться по всему миру, такая сегодня потребность, и это не является чем-то несъедобным, наоборот", - заявил Президент.
Подробнее: https://tengrinews.kz/science/razvivat-gmo-v-kazahstane-poruchil-nazarbaev-248958/
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едридмадрид 24.01.2017 в 15:02:03 # 575803
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Цитата: Мура45 от 24.01.2017 13:19:10
А лучше просто съесть пару яблок
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!
А лучше просто съесть пару яблок
Тоже не вариант яблоки с ГМО не чернеют даже через неделю после надкуса)))))
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:25:23
А всё вредное - такое вкусное. И почему вдруг в последнее время всевозможные фастфуды стали вредными? Даже в далёком советском прошлом школьники объедались пирожками с газировкой. И на бабушкиных пирожках выросло не одно поколение. Я конечно не сторонник того, чтобы мои дети питались всем этим. Каши и борщи в их рационе присутствуют всегда. Но если где-то вне дома и перекусят чем то подобным, отношусь к этому спокойно. Всё же лучше, чем ходить голодными.
А всё вредное - такое вкусное. И почему вдруг в последнее время всевозможные фастфуды стали вредными? Даже в далёком советском прошлом школьники объедались пирожками с газировкой. И на бабушкиных пирожках выросло не одно поколение. Я конечно не сторонник того, чтобы мои дети питались всем этим. Каши и борщи в их рационе присутствуют всегда. Но если где-то вне дома и перекусят чем то подобным, отношусь к этому спокойно. Всё же лучше, чем ходить голодными.
В бабушкиных пирожках и газировке было минимум пестицидов и различных химикатов нежели чем сейчас
Раньше бабушкин пирожок за день полпадал и покрывался плесенью, а фастфуд неделю без изменений
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Цитата: Zoggyla от 24.01.2017 16:14:56
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Кто о чем, а вшивый о бане
Цитата: Ильф от 24.01.2017 16:49:18Не буду уточнять откуда ты, но вопрос этот ( о всплеске ЛБГТ) пока не изучен и имеет право на существование и глубокое исследование.
Кто о чем, а вшивый о бане
Цитата: Zoggyla от 24.01.2017 16:14:56
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
молодца , ай молодца
плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)
весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
Кто о чем, а вшивый о бане
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!
Наверное говорилось о том что пишут на пакете 100%сок, а в составе если почитать то там написано про сокосодержание 30% и вода и сахар и лимонная кислота.
Учитесь читать состав. Не ленитесь. У нас и масло сливочное сложно найти. Сплошные спреды.