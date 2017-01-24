Дёшево и вредно

. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.

Quote:Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!