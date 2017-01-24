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В Казахстане
Дёшево и вредно
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GoodZone 24 Января 2017 в 10:55:48
Общественники Алматы предлагают ввести меры, которые позволили бы сделать вредные продукты менее популярными.

Эта тема возникла не случайно: в конце прошлого года волонтеры провели опрос среди студентов южной столицы, который показал, что большая часть нынешней молодежи далека от того, чтобы вести здоровый образ жизни. 74 процента опрошенных употреб­ляют фастфуд (причем большинство считают его вкус­ным и модным, и лишь малая часть покупает бургеры из-за их дешевизны), 34 процента - курят, а 32 процента употреб­ляют алкоголь (8 процентов опрошенных признались, что выпивают каждый день). При этом только каждый четвертый занимается спортом, и лишь треть регулярно проверяют свое здоровье у врачей.

Не нужно быть великим медиком, чтобы сказать, что в будущем большинство этих ребят пополнять ряды хроников, толпящихся в поликлиниках.
- Мы должны принимать превентивные меры, для того чтобы будущие поколения выбирали здоровый образ жизни, - считает президент общественного фонда “Аман-саулык” Бахыт ТУМЕНОВА. - Например, вводить в детских садах и школах курс валеологии и доступным языком рассказывать подрастающему поколению о том, как нужно правильно питаться и сколько двигаться. Принимать меры контроля за производителями так называемых вредных продуктов. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители. Если мы пишем на пачке сигарет: “Курение вредит вашему здоровью”, то и на упаковках тех же соков или газировки указывать: “Чрезмерное употребление сахара приводит к диабету”. Люди должны четко понимать, что они покупают, а у нас подобное информирование сейчас на очень низком уровне.

Понятно, что полностью исключить из рациона казахстанцев вредные продукты попросту не получится - люди вправе выбирать сами. Но в любом случае у них должно быть четкое представление о том, сколько вредных веществ они употребляют вместе с фастфудом и лимонадом.

http://www.time.kz/articles/territory/2017/01/23/deshevo-i-vredno
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 24.01.2017 в 11:09:30   # 575692
с такими темпами как сейчас развивается химическая и биологическая наука ( промышленность )

проще написать список - что является НЕ вредной продукцией
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  Zoggyla 24.01.2017 в 12:04:47   # 575723
Безнадежное дело - это факт!
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  Manitu 24.01.2017 в 12:25:23   # 575732
А всё вредное - такое вкусное. И почему вдруг в последнее время всевозможные фастфуды стали вредными? Даже в далёком советском прошлом школьники объедались пирожками с газировкой. И на бабушкиных пирожках выросло не одно поколение. Я конечно не сторонник того, чтобы мои дети питались всем этим. Каши и борщи в их рационе присутствуют всегда. Но если где-то вне дома и перекусят чем то подобным, отношусь к этому спокойно. Всё же лучше, чем ходить голодными.
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  старик 24.01.2017 в 12:55:56   # 575748
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.
Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!
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  Лялька 24.01.2017 в 12:57:36   # 575749
Даже если варить просто или на пару... нынешние продукты... то они вряд ли станут полезнее..Надо не с видом бороться, нужно с качеством...
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  Мура45 24.01.2017 в 13:19:10   # 575762
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.
Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!

А лучше просто съесть пару яблок
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  Алексей91 24.01.2017 в 14:50:44   # 575798
Да что не понятно что ли?! Лишь бы цены поднять...
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  Ильф 24.01.2017 в 14:57:45   # 575799
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО
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  Ильф 24.01.2017 в 14:59:11   # 575802
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу поручил правительству ввести разработку засухоустойчивых и генномодифицированных культур, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нам необходимо развивать аграрную науку, создавать экспериментальные агроинновационные кластеры. Важно не отставать от времени, и наряду с производством естественного продовольствия ввести разработку засухоустойчивых и генномодифицированных культур. То, чего люди не знают, этого страшатся. Ничего в этом такого нет. Генномодифицированные культуры будут резко распространяться по всему миру, такая сегодня потребность, и это не является чем-то несъедобным, наоборот", - заявил Президент.
Подробнее: https://tengrinews.kz/science/razvivat-gmo-v-kazahstane-poruchil-nazarbaev-248958/
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  едридмадрид 24.01.2017 в 15:02:03   # 575803
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО


молодца , ай молодца

плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)

весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
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  Ильф 24.01.2017 в 16:06:14   # 575828
Весь Европейский мир кто следит за своим здоровьем продукты покупают магазинах Халал
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  Ильф 24.01.2017 в 16:07:22   # 575829
Цитата: Мура45 от 24.01.2017 13:19:10
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.
Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!

А лучше просто съесть пару яблок

Тоже не вариант яблоки с ГМО не чернеют даже через неделю после надкуса)))))
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  гримм 24.01.2017 в 16:11:55   # 575831
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:25:23
А всё вредное - такое вкусное. И почему вдруг в последнее время всевозможные фастфуды стали вредными? Даже в далёком советском прошлом школьники объедались пирожками с газировкой. И на бабушкиных пирожках выросло не одно поколение. Я конечно не сторонник того, чтобы мои дети питались всем этим. Каши и борщи в их рационе присутствуют всегда. Но если где-то вне дома и перекусят чем то подобным, отношусь к этому спокойно. Всё же лучше, чем ходить голодными.


В бабушкиных пирожках и газировке было минимум пестицидов и различных химикатов нежели чем сейчас
Раньше бабушкин пирожок за день полпадал и покрывался плесенью, а фастфуд неделю без изменений
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  Zoggyla 24.01.2017 в 16:14:56   # 575832
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО


молодца , ай молодца

плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)

весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!
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  Ильф 24.01.2017 в 16:49:18   # 575835
Цитата: Zoggyla от 24.01.2017 16:14:56
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО


молодца , ай молодца

плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)

весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!

Кто о чем, а вшивый о бане
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  Zoggyla 24.01.2017 в 16:52:36   # 575837
Цитата: Ильф от 24.01.2017 16:49:18
Цитата: Zoggyla от 24.01.2017 16:14:56
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:02:03
Цитата: Ильф от 24.01.2017 14:57:45
А что говорить, а народе когда РК вступило в ВТО, а это означает, что к нам поплывут продукты напичканые ГМО от трансконтинентальных корпораций. НАН сам призвал кушать и выращивать продукты с ГМО


молодца , ай молодца

плюсанул , такое прям сказал хоть сейчас в камень вбивай и на века ,
особенно про ВТО и вступление туда нашего Казахстана ,
походу( твоей ИЛЬФ "юморного" вывода о ВТО)

весь мир кто в ВТО входит уже помереть должен или мутантами стать
А откуда столько розовых и голобых? А? То-то!

Кто о чем, а вшивый о бане
Не буду уточнять откуда ты, но вопрос этот ( о всплеске ЛБГТ) пока не изучен и имеет право на существование и глубокое исследование.
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  Nafis 24.01.2017 в 16:53:21   # 575838
Цитата: старик от 24.01.2017 12:55:56
Quote:
. Возьмем сок. На пачках пишут: “Стопроцентно натуральный”, но на самом деле в него добавляют сахар, фруктозу и т. д. Это должны знать потребители.
Тому, кто этому верит, советую нагнать через соковыжималку литр сока, и посчитать сколько килограммов яблок у него ушло, потом сравнить цену яблок и цену сока. Я не считал, но думаю литр НАТУРАЛЬНОГО сока обойдется примерно в тысячу тенге, не считая тетропакета и накладных расходов. Граждане, пейте "натуральны" сок из магазина!

Наверное говорилось о том что пишут на пакете 100%сок, а в составе если почитать то там написано про сокосодержание 30% и вода и сахар и лимонная кислота.
Учитесь читать состав. Не ленитесь. У нас и масло сливочное сложно найти. Сплошные спреды.
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