На вокзале Астаны конструкция свалилась на поезд

Позже стало известно, что 25 января в 14 часов 15 минут из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перроне железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение части навеса общей площадью 40 квадратных метров. Задет вагон поезда № 376 сообщением Астана - Лениногорск.
"Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Это происшествие не повлияло на движение поездов", - заявили в компании.
Отметим, по данным Комитета по ЧС МВД РК, в Астане 25 января, ночью 26 января объявлено штормовое предупреждение.
"В данный момент ведутся восстановительные работы. Ситуация на работу вокзала в целом не повлияла. Вокзал работает в штатном режиме. Первый путь сейчас не принимает. Отправка пассажиров проводится через 2-й и 3-й пути. Год постройки - 1990", - сообщил директор департамента вокзального хозяйства Жубан Корпебаев.