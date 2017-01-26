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В Казахстане
На вокзале Астаны конструкция свалилась на поезд
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danilov 25 Января 2017 в 22:29:07
Позже стало известно, что 25 января в 14 часов 15 минут из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перроне железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение части навеса общей площадью 40 квадратных метров. Задет вагон поезда № 376 сообщением Астана - Лениногорск.



"Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Это происшествие не повлияло на движение поездов", - заявили в компании.

Отметим, по данным Комитета по ЧС МВД РК, в Астане 25 января, ночью 26 января объявлено штормовое предупреждение.





















"В данный момент ведутся восстановительные работы. Ситуация на работу вокзала в целом не повлияла. Вокзал работает в штатном режиме. Первый путь сейчас не принимает. Отправка пассажиров проводится через 2-й и 3-й пути. Год постройки - 1990", - сообщил директор департамента вокзального хозяйства Жубан Корпебаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 25.01.2017 в 22:55:47   # 576066
Quote:
Астана - Лениногорск

А сколько романтики в названии поезда)))
Чесслово, даже не знал о таком нас. пункте.
Гугл прояснил: Риддер, ВКО.
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  tod777 25.01.2017 в 23:41:18   # 576083
Год постройки - 1990", - сообщил директор департамента вокзального хозяйства Жубан Корпебаев.
Он там с годом ничего не перепутал,?
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  Nafis 26.01.2017 в 00:05:16   # 576090
Рядом со старым вокзалом достраивали новый. Эти конструкции относительно свежие, молодые.
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  AWP 26.01.2017 в 07:37:07   # 576108
Цитата: Nafis от 26.01.2017 00:05:16
Рядом со старым вокзалом достраивали новый. Эти конструкции относительно свежие, молодые.


И про 40квм тоже перепутал, там все 140квм
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  Barabashka7 26.01.2017 в 09:36:31   # 576125

Точно - УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО!!!
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