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В Казахстане
Накануне Универсиады в Алматы «достроили» здания, нарисовав на них окна и двери
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einer 27 Января 2017 в 14:56:26
В Алматы недостроенные здания начали приводить в порядок, прикрывая объекты тентами, пишет Krisha.kz.



Недостроенное здание, расположенное по проспекту Аль-Фараби, дом 128а, напротив международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар», завесили тентом с нарисованными на нем дверями, окнами и даже бликами на них.



Издалека строение выглядит как полностью законченное, но, подойдя ближе, можно увидеть скрытые под тканью строительные леса.



Издание отмечает, что строительные работы не проводятся и здание не охраняется. Приведенных в «порядок» подобным образом зданий издание нашло несколько. Одно из них — давно пустующее помещение бывшего казино по проспекту Абая, 42 (угол улицы Байтурсынова). Фасад завесили белыми рекламными плакатами, призванными скрыть общий обветшалый вид строения.



С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут международные студенческие зимние игры — Универсиада-2017. Издание предполагает, что внешний вид города улучшают таким образом как раз к спортивному событию.

Krisha.kz
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  Максимыч 27.01.2017 в 15:03:08   # 576540


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  Свомпи 27.01.2017 в 15:08:05   # 576541
Хули стоит дом построить, нарисуем будем жить!
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  едридмадрид 27.01.2017 в 15:18:33   # 576544
ну а что мне нравится , эстетично и практично

лучше смотреть на такое , чем на долгострой ( от того что долгострой ( недострой ) открытым стоять будет ) от этого скорость строительства не поменяется

а вообще то ФАЛЬШФАСАДЫ ( псевдофасады) - это тема ,
практикуется практически везде
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  едридмадрид 27.01.2017 в 15:21:29   # 576547


к примеру Нью-Йорк - где тут фальшфасад ?
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  едридмадрид 27.01.2017 в 15:23:48   # 576548


ПАРИЖ
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  старик 27.01.2017 в 17:05:09   # 576578
Нестареющие "потемкинские деревни"!
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