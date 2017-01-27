Накануне Универсиады в Алматы «достроили» здания, нарисовав на них окна и двери

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einer 27 Января 2017 в 14:56:26
Недостроенное здание, расположенное по проспекту Аль-Фараби, дом 128а, напротив международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар», завесили тентом с нарисованными на нем дверями, окнами и даже бликами на них.
Издалека строение выглядит как полностью законченное, но, подойдя ближе, можно увидеть скрытые под тканью строительные леса.
Издание отмечает, что строительные работы не проводятся и здание не охраняется. Приведенных в «порядок» подобным образом зданий издание нашло несколько. Одно из них — давно пустующее помещение бывшего казино по проспекту Абая, 42 (угол улицы Байтурсынова). Фасад завесили белыми рекламными плакатами, призванными скрыть общий обветшалый вид строения.
С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут международные студенческие зимние игры — Универсиада-2017. Издание предполагает, что внешний вид города улучшают таким образом как раз к спортивному событию.
Krisha.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 27.01.2017 в 15:18:33 # 576544
лучше смотреть на такое , чем на долгострой ( от того что долгострой ( недострой ) открытым стоять будет ) от этого скорость строительства не поменяется
а вообще то ФАЛЬШФАСАДЫ ( псевдофасады) - это тема ,
практикуется практически везде
едридмадрид 27.01.2017 в 15:21:29 # 576547
к примеру Нью-Йорк - где тут фальшфасад ?
едридмадрид 27.01.2017 в 15:23:48 # 576548
ПАРИЖ