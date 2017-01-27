В Казахстане пересмотрят все школьные СНиПы и стандарты

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 27 Января 2017 в 07:37:36
Во время встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся социального блока. Как отметил вице-премьер Имангали Тасмагамбетов, в течение прошлого года в Парламент было направлено 7 заключений по вопросам образования, здравоохранения и культуры, проинформировали в секретариате заместителя Премьер-Министра РК.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся дошкольного воспитания и обучения, такие как автоматизация постановки на очередь детей и выдачи направлений в детские сады, расширение сети дошкольных объектов, в том числе за счет ГЧП в этом году планируется создать 41,9 тысяч рабочих мест.
Что касается среднего образования, рассмотрены строительство 56 школ взамен аварийных и трехсменных школ, переход 2, 5, 7 классов на обучение по обновлённым программам и пятидневную учебную неделю, проведение ЕНТ по новому формату с разделением выпускных и вступительных экзаменов.
Стоит отметить, что на этот год запланировано пересмотреть все СНиПы и стандарты по школьному питанию, оборудованию, школьной одежде, спорту и другим вопросам, затрагивающим безопасность, здоровье и благополучие детей.
В техническом и профессиональном образовании прорабатывается запуск проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», охват по предварительным данным составляет 47,3 тысячи человек, разработка новых модульных программ по 65 рабочим специальностям, обучение 5200 преподавателей и мастеров производственного обучения для реализации новых программ.
В высшем и послевузовском образовании будут внедрены принципы корпоративного управления в вузах, создание служб внутреннего аудита, изменение организационно-правовой формы вузов с переходом в некоммерческие акционерные общества, замена государственной аттестации вузов международной аккредитацией.
Кроме этого, были рассмотрены вопросы здравоохранения по созданию фонда социального медицинского страхования и его филиалов в регионах.
В этом году будет открыт педиатрический факультет во всех медицинских вузах и поэтапно восстановлены педиатрические участки, во всех регионах в поликлиническом звене будут внедрены электронные очереди. Поэтапно будут открываться кабинеты централизованного разведения химиопрепаратов на базе онкологических диспансеров в соответствии с международными стандартами.
Также рассмотрены вопросы по внедрению регрессивной шкалы наценок на лекарственные средства в розничной сети.
http://www.inform.kz/ru/tasmagambetov-obsudil-s-deputatami-problemnye-voprosy-obrazovaniya_a2992880
Комментарии, по рейтингу, по дате