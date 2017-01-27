Казахстанский производитель готов извиниться перед ведущей "Орла и Решки" за икру с плесенью

Цитата: Zoggyla от

Цитата: Marvel от

Кеды, Ваш выход)))

Если честно, на большее ее мычание не тянет))) Кеды, Ваш выход)))Если честно, на большее ее мычание не тянет))) Не в обиду Кеды - ЯБНВ.

А я бы вдул, и не раз.