Казахстанский производитель готов извиниться перед ведущей "Орла и Решки" за икру с плесенью

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Гость 27 Января 2017 в 19:42:53
В магазине аэропорта Алматы и в компании-производителе прокомментировали заявление ведущей телепередачи "Орел и Решка" Регины Тодоренко, которая рассказала, что купила в Duty Free испорченную черную икру, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее девушка написала в своем Instagram, что обнаружила в банке с икрой плесень.
Выяснилось, что икра была приобретена в магазине, который расположен в зоне вылета рядом с основным Duty Free. В магазине рассказали, что признают свою вину и готовы принести извинения клиенту.
"Товар не просрочен. Бывает, что у завода-производителя при упаковке икры, а это практически делается вручную, не все идеально получается. Мы со своей стороны готовы произвести замену товара через доставку или возвратить деньги. Спорить по этому поводу и доказывать иное мы не собираемся. Сейчас попытаемся с ней связаться и спросим, что нужно для того, чтобы разрешить этот вопрос. Она клиент - она всегда права. Нам очень жаль, что так произошло. Если здесь есть наша вина, то мы, конечно, приносим свои извинения по этому вопросу", - сообщил представитель магазина Алибек Жумагулов.
По его словам, в магазине на каждый товар есть соответствующие сертификаты. Поэтому вскрывать каждый товар на наличие брака нет необходимости. Жумагулов добавил, что в магазине контролируют срок годности каждого товара и не приобретают изделия, у которых этот срок в скором времени заканчивается. Представитель заявил, что это первый подобный случай в их магазине.
Между тем в компании-производителе также прокомментировали данный инцидент. "Мы сейчас пытаемся с ней связаться, чтобы выяснить, в чем причина, как все произошло. Мы, конечно, без проблем заменим ей эту продукцию. Судя по видео, она две баночки покупает, а плесень оказалась только в одной. Возможно, при транспортировке произошла разгерметизация. Для нас это в первую очередь важно - выяснить все детали. Это наш товар и наша репутация. За всю историю компании еще ни разу не было жалоб. Это единственный такой случай, неприятный причем. Буквально около недели назад мы отправляли новую партию икры в этот магазин в Алматы", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора компании Алмаз Самарханов.
Известно, что компания производит икру уже четвертый год, предприятие находится в Уральске. Икру производители сами выращивают на базе предприятия. Для этого специально был построен аквакультурный комплекс. В год предприятие производит порядка 100-200 килограммов продукции. Срок годности икры при соблюдении условий хранения составляет от 9 до 12 месяцев. Продукт упаковывается в стеклянные банки под вакуумом и сверху покрывается фирменной пленкой.
Ранее на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала видео, где показала своим подписчикам приобретенный товар. "Будьте осторожны, когда покупаете такие дорогостоящие продукты. Черную икру я ела один раз в жизни, лет 15 назад. Вот решила приобрести баночку, а там сюрприз из плесени. Разочарование. Хочется обратиться к работникам Duty Free в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? Тем более что это черная икра, которую можно позволить себе купить раз в пять лет", - возмутилась ведущая.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskiy-proizvoditel-gotov-izvinitsya-veduschey-orla-310991/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 27.01.2017 в 20:14:46 # 576632
кстати это не первый случай - когда эту передачу ( вернее их ведущих ) кидают у нас в Казахстане
был случай когда ведущая поверила и зашла в юрту ( кафе ) отобедать - сказали что типа дешево и вкусно ,
а вышло на самом деле больше 100 баксов ( золотой карты у неё не было , а пришлось двигаться со 100баксами ))
один обед и нет денег
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Цитата: Marvel от 27.01.2017 20:53:14Не в обиду Кеды - ЯБНВ.
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Цитата: Zoggyla от 27.01.2017 20:57:58
Цитата: Marvel от 27.01.2017 20:53:14Не в обиду Кеды - ЯБНВ.
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
А я бы вдул, и не раз.
Цитата: Максимыч от 27.01.2017 21:13:58О вкусах не спорят!
А я бы вдул, и не раз.
Цитата: Zoggyla от 27.01.2017 20:57:58
Цитата: Marvel от 27.01.2017 20:53:14Не в обиду Кеды - ЯБНВ.
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
А я бы вдул, и не раз.
Zhycie est 27.01.2017 в 22:38:19 # 576684
И что такое аква культурный комплекс?
Пример:
Quote:
АКВАКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОСЕТРОВ ЗАРАБОТАЕТ НА БАЗЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Подробнее: http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_127543_akvakulturnyi-kompleks-po-vyrashchivaniyu-osetrov-zarab
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Подробнее: http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_127543_akvakulturnyi-kompleks-po-vyrashchivaniyu-osetrov-zarab
Любое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на Kazakh-tv.kz.
Цитата: Максимыч от 27.01.2017 21:13:58
А я бы вдул, и не раз.
Цитата: Zoggyla от 27.01.2017 20:57:58
Цитата: Marvel от 27.01.2017 20:53:14Не в обиду Кеды - ЯБНВ.
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
Кеды, Ваш выход)))
Если честно, на большее ее мычание не тянет)))
А я бы вдул, и не раз.
Ну вдуй, чё слабо! я бы я бы, вдуватели хреновы!!!