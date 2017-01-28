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В Казахстане
Ввести мораторий на временную регистрацию просят общественники
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danilov 28 Января 2017 в 10:59:11
В Восточно-Казахстанской области (ВКО) представители неправительственных организаций просят ввести мораторий на временную регистрацию населения, сообщает Yk-news.kz.

Сотрудники миграционной полиции 27 января обсудили эту тему на встрече с населением. Они убеждены, что законодательные нормы о временной регистрации не должны действовать, пока не будут разъяснены все спорные вопросы. По данным издания, в ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.

По словам председателя общественного объединения "Бірге" Лидии Ситниковой, нововведение внесло неразбериху во множество законов и кодексов страны. "Нет подзаконных актов, которые четко объясняли бы порядок получения временной регистрации во множестве конкретных случаев. Необходимо отправить письма в Парламент, МВД с просьбой о введении моратория на нормы о временной прописке", - цитирует ее издание.

Напомним, согласно новым нормам законодательства, если человек больше десяти дней снимает квартиру, то должен оформить в ней регистрацию. Также получать прописку необходимо, если человек гостит у родственников или друзей больше тридцати дней. Новый порядок вызвал бурное обсуждение в обществе, а в ЦОНах выстроились очереди из оформляющих регистрацию.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vvesti-moratoriy-vremennuyu-registratsiyu-prosyat-311058/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 28.01.2017 в 12:21:14   # 576753
У нас все так делается (через ЖОПУ)! Сначала введут, а потом подумают.
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  KAN13 28.01.2017 в 12:32:01   # 576755

Не умеют по другому .
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  старик 28.01.2017 в 12:52:36   # 576757
Quote:
По данным издания, в ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.
Так чем же думали законодатели, принимая закон? Неужели тем местом на котором сидят? Но ведь мозги расположены гораздо выше! Или они(мозги) просто атрофировались в процессе бурной депутатской деятельности. И еще: ну ладно безмозглые депутаты, но ведь в минюсте ДОЛЖНЫ сидеть профессионалы, которые должны были знать то, что сейчас выяснилось!
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  Fotinij 28.01.2017 в 14:20:11   # 576772
Видать в Цонах опять база слетела, вот они и решили таким способом её восстановить
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  Денис222 28.01.2017 в 14:21:48   # 576773
Профессионалов к власти не допустят, Вы что...зачем, пока есть, что разворовывать...
страна нищих господ блеать
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