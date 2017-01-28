Ввести мораторий на временную регистрацию просят общественники

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danilov 28 Января 2017 в 10:59:11
Сотрудники миграционной полиции 27 января обсудили эту тему на встрече с населением. Они убеждены, что законодательные нормы о временной регистрации не должны действовать, пока не будут разъяснены все спорные вопросы. По данным издания, в ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.
По словам председателя общественного объединения "Бірге" Лидии Ситниковой, нововведение внесло неразбериху во множество законов и кодексов страны. "Нет подзаконных актов, которые четко объясняли бы порядок получения временной регистрации во множестве конкретных случаев. Необходимо отправить письма в Парламент, МВД с просьбой о введении моратория на нормы о временной прописке", - цитирует ее издание.
Напомним, согласно новым нормам законодательства, если человек больше десяти дней снимает квартиру, то должен оформить в ней регистрацию. Также получать прописку необходимо, если человек гостит у родственников или друзей больше тридцати дней. Новый порядок вызвал бурное обсуждение в обществе, а в ЦОНах выстроились очереди из оформляющих регистрацию.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vvesti-moratoriy-vremennuyu-registratsiyu-prosyat-311058/
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Не умеют по другому .
По данным издания, в ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.Так чем же думали законодатели, принимая закон? Неужели тем местом на котором сидят? Но ведь мозги расположены гораздо выше! Или они(мозги) просто атрофировались в процессе бурной депутатской деятельности. И еще: ну ладно безмозглые депутаты, но ведь в минюсте ДОЛЖНЫ сидеть профессионалы, которые должны были знать то, что сейчас выяснилось!
страна нищих господ блеать