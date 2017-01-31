Маленькие секреты врачебной тайны

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Гость 31 Января 2017 в 12:28:08
Для начала заметим, что на прежнем посту вице-министра здравоохранения и соцразвития глава нового Минздрава Елжан БИРТАНОВ был как раз отцом-основателем этой самой реформы (которую в этом году пришлось отложить из-за проблем организационного характера) - перехода к обязательному социальному медстрахованию (ОСМС). Кому ж как не ему доделывать начатое? Хорошо, что и министерство воссоздали, и министра назначили того самого! Ведь уже через 11 месяцев ему отвечать, чтобы наша медицина не стала похожей на пенсионную систему: обзаведешься счетом в фонде, будешь делать отчисления, которые не сможешь контролировать, а потом будешь удивляться отсутствию качественных услуг. Правда, с одним существенным отличием - в медфонде накопить вообще ничего не удастся, так как все ваши - наши! - отчисления, если они не пригодятся лично вам (дай-то бог!), уйдут на оказание услуг другим нуждающимся.
Вопрос денег, наверное, был ключевым у создателей. Видимо, поэтому инициаторы реформы первым делом подсчитали, что уже за 6 месяцев 2017 года в фонд ОСМС будет собрано около 350 млрд. тенге. Но, возможно, не учли, что у нас в стране 3,5 млн. экономически активных граждан, по данным, кстати, ЕНПФ, не делают регулярно обязательных отчислений в пенсионный фонд! Стало быть, работают как минимум нестабильно.
Вот я, например, как и многие другие казахстанцы, крайне редко обращаюсь в поликлиники и больницы. В среднем один раз в восемь лет. Получается, что такие, как я, работающие по 10-12 часов в сутки, будут платить за 3,5 млн. человек, не заботящихся о своем здоровье и будущей пенсии. Не из-за этого ли сейчас дальнейшая судьба накопительного пенсионного фонда под вопросом? Платит туда далеко не каждый, а пенсию в старости захотят получать исключительно все. И ведь не просто захотят, а будут требовать!
Впрочем, чиновники от здравоохранения проблемы тут не видят. Как рассказывал нашей газете сам Биртанов (работавший тогда еще в прежнем министерстве), любой неплательщик может заплатить за полгода по два процента с минимальной зарплаты и уже на следующий день обратиться в больницу за помощью, так сказать, бесплатно. Чтобы пролечиться за деньги законопослушных граждан.
А почему бы не сделать медстрахование индивидуально-накопительным? Чтобы было выгодно не болеть. Может, это подстегнуло бы кого-то позаботиться как о здоровом образе жизни, так и о накоплениях на случай чего. Или основная задача ФОСМС - просто собрать деньги и, как ЕНПФ, во что-нибудь их инвестировать? Не потому ли до сих пор неизвестно, сколько будет стоить та или иная врачебная процедура, как неизвестно и то, кто будет вообще это определять и по какой методике?
Чиновники клянутся: стоимость услуг будет под строгим контролем, как и сертификация клиник, которые допустят к лечению застрахованных больных. Но так ли это будет на деле? Не то же самое ли обещали казахстанцам при объединении пенсионных фондов?
Недавнее заключение под домашний арест экс-главы павлодарского облдепартамента комитета оплаты медицинских услуг Дюсебека КАЗАНГАПОВА “за систематические поборы с главных врачей местных клиник за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи”, а главное - реакция на это самих главврачей (заявивших СМИ, что, давая взятки, они ничего предосудительного не делали) наталкивают на подозрения, что и ФОСМС будет действовать по годами отработанным правилам игры.
Но это все в будущем. Сейчас же, по словам Биртанова, сказанным в разных вариациях в огромном количестве интервью за последнее время, новая система предоставления медуслуг “даст новый импульс развитию здравоохранения, а население получит в больницах и поликлиниках услуги нового качественного уровня”.
Только вот нет ответа, можно сказать, на гвоздевой вопрос: откуда взяться качеству, если качество - это кадры и медоборудование, а в больницах и поликлиниках банально не хватает врачей? Вот ведь даже если сейчас сделать им начальную зарплату, допустим, в 350 тыс. тенге, отечественных специалистов в требуемом количестве просто физически не существует!
Увы, но пример с обязательным медстрахованием - это очередное подтверждение того, как у нас претворяют реформы. О неизбежности перехода к страховой медицине было известно давно. Даже в кризисные 90-е об этом знали и пытались ее внедрить, но, к сожалению, неудачно. Вот и надо было начинать с подготовки специалистов, то есть с фундамента, а не со сбора денег, если не сказать вообще с бухты-барахты.
Предыдущая реформа с прикреплением пациентов к поликлиникам и последующее так называемое подушевое (по количеству больных) финансирование медучреждений привели к вымыванию специалистов из малолюдных медзаведений в получше зарабатывающие. Хорошие врачи из райцентров плавно, но быстро перебрались в областные, а из областных - в приличные клиники Астаны и Алматы. И сейчас, за редким исключением, в провинциальных поликлиниках и больницах работают или совсем молодые сотрудники, или предпенсионного возраста, а среднего поколения медиков практически нет. Хотя хорошие спецы нужны всем вне зависимости от того, кто где из нас проживает! А с учетом того, что выпускник медвуза после семи лет обучения должен еще три года отработать так, чтобы не только называться, но и быть настоящим эскулапом, получается... нет никаких объективных предпосылок на ближайшее десятилетие для роста качества медуслуг.
И, конечно же, невозможно в не располагающей необходимым оборудованием клинике взять и начать предоставление качественных медуслуг.
Это, безусловно, не хуже нас понимали и в прежнем Минздраве. Разработали специальную программу государственно-частного партнерства (ГЧП), чтобы совместно с бизнесом оснастить медучреждения современной материально-технической базой. Но… эта программа провалена по субъективным и объективным причинам. Один кризис чего стоит!
На сайте Республиканского центра развития здравоохранения размещена подробная информация по всем 47 запланированным проектам ГЧП, 45 из которых региональные, чтобы не добить реформой окончательно местную медицину. Так вот, из 47 проектов реализован всего один!
Однако и это еще не все. Есть проблема, о которой чиновники здравоохранения публично говорят крайне редко. У нас до сих пор не создана единая, в полном смысле этого слова, информационная система (ЕИС), без которой не может быть и речи как о качестве медуслуг, так и о прозрачности процесса расходования денег.
Да, есть системы, связывающие некоторые клиники с центром, но они не интегрированы. В ноябре прошлого года Елжан Биртанов сообщал нашей газете, что у них не сложились отношения с партнерами в рамках ГЧП по созданию и адаптации программного обеспечения для введения ОСМС. На прошлой неделе недавно назначенный председатель ФОСМС Елена БАХМУТОВА подтвердила на общественных слушаниях, что системы, которую они теперь называют “Личный электронный кабинет”, по-прежнему еще нет, но, надеется она, к следующему январю появится. Однако потребуется время, чтобы “интегрироваться с электронными системами здравоохранения, которые присутствуют в Минздраве и будут дальше дорабатываться”.
Между тем в ЕИС должен быть “протокол лечения”, где расписаны все ходы для медиков при лечении любого известного науке заболевания, а также должны фиксироваться наличие и правильность медицинских назначений. Причем в протоколе, как у бухгалтера в электронной системе 1С, следует в обязательном порядке предусмотреть невозможность внесения задним числом исправлений и удаления записей. Ведь иначе врач, допустивший ошибку, мигом ее исправит (в документах), чтобы не нести никакой ответственности.
По причине отсутствия медицинской 1С в нынешнем здравоохранении очень трудно разобраться, кто прав, а кто виноват в любом споре. Поэтому люди в белых халатах редко сполна отвечают за врачебные ошибки перед законом. Но когда людям надо будет предоставлять за их деньги качественное и своевременное лечение - незакрытых вопросов не должно быть вообще.
В общем, вывод наш на данный момент неутешительный: обязательное социальное медицинское страхование может быть введено в Казахстане с 2018 года только волевым решением с последующим залатыванием прорех. Поэтому, скорее всего, на первом этапе мы получим то, чему учил коллег уволенный с работы доктор Ануар Аманов. А уволили его, по большому счету, не за нарушение врачебной этики (какая этика, если почти за два года после этого его “урока” никто из присутствовавших на том совещании десятков врачей не пожаловался на своего коллегу и не выступил с его осуждением в СМИ!), а за разглашение... врачебной тайны.
Игорь НЕВОЛИН
http://www.time.kz/articles/ukogo/2017/01/30/malenkie-sekreti-vrachebnoj-tajni
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