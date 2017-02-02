Могут ли оштрафовать за нарушение разметки, если ее не видно под снегом

Сфотографируйте, снимите на видео местность, где ваш обгон посчитали запрещенным, чтобы было видно дорожное полотно и состояние разметки. Желательна также привязка к местности - дорожные сооружения или что-нибудь рядом стоящее. Чтобы вас не обвинили в подложных фото, снимите дорогу рядом со стоящей полицейской машиной. Если в машине стоит видеорегистратор, который записал момент обгона и "нечитаемую" при этом разметку, сохраните запись