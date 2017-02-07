Полиция Казахстана выставит машину Тимати на аукцион

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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 10:37:29
Директор штрафстоянки Петропавловска Вадим Боев рассказал, что в 2013-м он хотел продать две машины в пользу государства. Среди них был и Volkswagen Touareg Жириновского. Машина успешно ушла с аукциона, а продать автомобиль Audi TT Тимати так и не получилось. Дело в том, что машина проходила по уголовному делу в качестве вещдока.
Минимальная цена автомобиля — 1 миллион тенге. Деньги с продажи пойдут на благотворительность детским домам Петропавловска.
По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области Динары Сагандыковой, в 2006-м на территории Петропавловска обнаружили машины, которые находились в международном розыске. Одну забрали хозяева, другую нет.
В областном интернате для детей-сирот сообщили, что с нетерпением ждут результатов аукциона. Все вырученные деньги пойдут на нужды воспитанников.
Автомобиль Audi TT, принадлежавший Тимати, уже более десяти лет находится на штрафстоянке в Петропавловске. Машина превратилась в местную достопримечательность. За несколько месяцев Audi TT много раз перепродавали и в итоге обнаружили в 2006 году с перебитыми номерами на севере Казахстана.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/969788/politsiia_kazakhstana_vystavit_mash inu_timati_na_auktsion
Напомним, Тимати на своей странице в Инстаграм написал следующее о своём угнанном автомобиле:
Quote:
Уже много лет подряд, примерно раз-два в год, выходят подобного рода статьи. Я все как-то мимо проходил, но вот думаю, надо все же поставить точку. Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!! Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки. Спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 07.02.2017 в 10:49:42 # 578864
Цитата: Polovec от 07.02.2017 10:43:10
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем
зато водительское кресло - когда то чувствовало ЖОПУ самого ТИМАТИ
(а кто аукцион выиграет , пусть ещё и Тимати подвяжет на документ - типа "я тут был" , будет что показать )))
как там в одном фильме говорится " такая тачка у меня и у Майкла Джексона "
Цитата: едридмадрид от 07.02.2017 10:49:42
зато водительское кресло - когда то чувствовало ЖОПУ самого ТИМАТИ
(а кто аукцион выиграет , пусть ещё и Тимати подвяжет на документ - типа "я тут был" , будет что показать )))
как там в одном фильме говорится " такая тачка у меня и у Майкла Джексона "
Цитата: Polovec от 07.02.2017 10:43:10
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем
зато водительское кресло - когда то чувствовало ЖОПУ самого ТИМАТИ
(а кто аукцион выиграет , пусть ещё и Тимати подвяжет на документ - типа "я тут был" , будет что показать )))
как там в одном фильме говорится " такая тачка у меня и у Майкла Джексона "
Какая разница кто будет сидеть там. Главное чтобе деньги попали на нужды детям.