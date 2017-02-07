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В Казахстане
Полиция Казахстана выставит машину Тимати на аукцион
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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 10:37:29
В Петропавловске готовят к аукциону спорткар рэпера Тимати. Салон находится в отличном состоянии, однако аккумулятор уже сел. Проверить, на ходу ли машина, пока не представляется возможным. По словам директора штрафстоянки Вадима Боева, североказахстанцы моментально отреагировали на заявление Тимати о продаже и начали звонить.

Директор штрафстоянки Петропавловска Вадим Боев рассказал, что в 2013-м он хотел продать две машины в пользу государства. Среди них был и Volkswagen Touareg Жириновского. Машина успешно ушла с аукциона, а продать автомобиль Audi TT Тимати так и не получилось. Дело в том, что машина проходила по уголовному делу в качестве вещдока.

Минимальная цена автомобиля — 1 миллион тенге. Деньги с продажи пойдут на благотворительность детским домам Петропавловска.

По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области Динары Сагандыковой, в 2006-м на территории Петропавловска обнаружили машины, которые находились в международном розыске. Одну забрали хозяева, другую нет.

В областном интернате для детей-сирот сообщили, что с нетерпением ждут результатов аукциона. Все вырученные деньги пойдут на нужды воспитанников.

Автомобиль Audi TT, принадлежавший Тимати, уже более десяти лет находится на штрафстоянке в Петропавловске. Машина превратилась в местную достопримечательность. За несколько месяцев Audi TT много раз перепродавали и в итоге обнаружили в 2006 году с перебитыми номерами на севере Казахстана.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/969788/politsiia_kazakhstana_vystavit_mash inu_timati_na_auktsion

Напомним, Тимати на своей странице в Инстаграм написал следующее о своём угнанном автомобиле:

Quote:
Уже много лет подряд, примерно раз-два в год, выходят подобного рода статьи. Я все как-то мимо проходил, но вот думаю, надо все же поставить точку. Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!! Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки. Спасибо.
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  Polovec 07.02.2017 в 10:43:10   # 578859
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем
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  едридмадрид 07.02.2017 в 10:49:42   # 578864
Цитата: Polovec от 07.02.2017 10:43:10
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем


зато водительское кресло - когда то чувствовало ЖОПУ самого ТИМАТИ

(а кто аукцион выиграет , пусть ещё и Тимати подвяжет на документ - типа "я тут был" , будет что показать )))

как там в одном фильме говорится " такая тачка у меня и у Майкла Джексона "
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  Polovec 07.02.2017 в 10:56:28   # 578869
Цитата: едридмадрид от 07.02.2017 10:49:42
Цитата: Polovec от 07.02.2017 10:43:10
За 10 лет поршни уже сьевшие. Движок кап рем


зато водительское кресло - когда то чувствовало ЖОПУ самого ТИМАТИ

(а кто аукцион выиграет , пусть ещё и Тимати подвяжет на документ - типа "я тут был" , будет что показать )))

как там в одном фильме говорится " такая тачка у меня и у Майкла Джексона "

Какая разница кто будет сидеть там. Главное чтобе деньги попали на нужды детям.
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  KAN13 07.02.2017 в 12:55:30   # 578929
Вы за чьих детей беспокоитесь ? .
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