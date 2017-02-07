В школах Казахстана появятся индивидуальные шкафчики

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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 13:44:16
«Обеспечение базового школьника индивидуальном шкафом для хранения учебников, обуви и спортивных принадлежностей», - сказал Е. Сагадиев, говоря о запланированных мероприятиях министерства на 2017 год на заседании правительства во вторник.
По его словам, «это мировая практика».
«Этот проект мы долго обсуждали с директорами школ, СЭС, пожарниками. Это решит массу проблем, в том числе и тяжесть школьных рюкзаков. Каждый ребенок в идеале должен иметь свой шкафчик. Мы планируем начать в текущем году с младших классов, везде, где это возможно, на средства местных исполнительных органов», - пояснил глава ведомства.
http://kaztag.kz/news/detail.php?ID=522009
Комментарии, по рейтингу, по дате
в детстве при просмотре пошлых американских комедий в видеосалонах по 1рублю)) всегда думал зачем эти шкафчики, в чем прикол?
как там было в "уральских пельменях": "... допуск детей в школу без сменной обуви за деньги признано лучшим стартапом весны 2016г..."
Мы планируем начать в текущем году с младших классов, везде, где это возможно, на средства местных исполнительных органов», - пояснил глава ведомства.А где невозможно( а невозможно везде) - за счет родителей.