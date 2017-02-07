Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
В школах Казахстана появятся индивидуальные шкафчики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 07 Февраля 2017 в 13:44:16
Астана. 7 февраля. КазТАГ – Оксана Скибан. В школах Казахстана с этого года будут устанавливать индивидуальные шкафчики учащихся для учебников, обуви и спортивных принадлежностей, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Обеспечение базового школьника индивидуальном шкафом для хранения учебников, обуви и спортивных принадлежностей», - сказал Е. Сагадиев, говоря о запланированных мероприятиях министерства на 2017 год на заседании правительства во вторник.

По его словам, «это мировая практика».

«Этот проект мы долго обсуждали с директорами школ, СЭС, пожарниками. Это решит массу проблем, в том числе и тяжесть школьных рюкзаков. Каждый ребенок в идеале должен иметь свой шкафчик. Мы планируем начать в текущем году с младших классов, везде, где это возможно, на средства местных исполнительных органов», - пояснил глава ведомства.

http://kaztag.kz/news/detail.php?ID=522009
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 07.02.2017 в 14:18:53   # 578950


в детстве при просмотре пошлых американских комедий в видеосалонах по 1рублю)) всегда думал зачем эти шкафчики, в чем прикол?
поощрить | покарать
  locker 07.02.2017 в 14:30:38   # 578955
Осталось найти, куда их установить... хотя можно еще отдельное здание пристроить...
как там было в "уральских пельменях": "... допуск детей в школу без сменной обуви за деньги признано лучшим стартапом весны 2016г..."

поощрить | покарать
  старик 07.02.2017 в 14:35:02   # 578958
Quote:
Мы планируем начать в текущем году с младших классов, везде, где это возможно, на средства местных исполнительных органов», - пояснил глава ведомства.
А где невозможно( а невозможно везде) - за счет родителей.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь