КНБ представил проект госпрограммы по борьбе с экстремизмом и терроризмом

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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 16:51:43
«Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни», - говорится в сообщении.
С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz).
В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения.
Предложения и замечания принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.
http://lenta.inform.kz/ru/knb-predstavil-proekt-gosprogrammy-po-bor-be-s-ekstremizmom-i-terrorizmom_a2997141
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