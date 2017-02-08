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В Казахстане
КНБ представил проект госпрограммы по борьбе с экстремизмом и терроризмом
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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 16:51:43
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности совместно с государственными органами разработаны проекты Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, сообщила пресс-служба КНБ РК. 

«Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни», - говорится в сообщении.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz).

В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения.
Предложения и замечания принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.


http://lenta.inform.kz/ru/knb-predstavil-proekt-gosprogrammy-po-bor-be-s-ekstremizmom-i-terrorizmom_a2997141
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 08.02.2017 в 20:11:20   # 579339
То чувство , когда за целый день тему от КНБ всего 100 раз посмотрели !!!
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  lado 08.02.2017 в 21:14:15   # 579378
так так, что у нас тут? опять что-то запретят либо в насильственном порядке обяжут что-то регистрировать
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