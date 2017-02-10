Казахстанцам не нравятся отечественные телеканалы – опрос Мининформа

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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 13:43:20
"Проведенные среди населения социологические исследования показали недовольство зрителей обилием рекламы, отсутствием оригинального контента, недостатком познавательных передач о Казахстане и низким уровнем профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя", – сказал министр.
В целях повышения квалификации и профессионализма сотрудников телерадиоканалов будет внедрена система KPI, а также будет усовершенствован конкурсный отбор персонала. Для повышения качества контента в этом году МИК РК будет предпринят целый ряд мер.
"Мы будем увеличивать зону охвата и качество вещания государственных радиоканалов в приграничных зонах страны. Продолжим работу по переводу телеканалов в формат HD. Только после этого мы сможем реально конкурировать с мировыми ресурсами. В этом году будут построены и введены в эксплуатацию телерадиостанции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания. До конца года планируется полный переход на цифровое вещание в некоторых областях Казахстана", – пообещал Абаев.
Не обошел вниманием министр и транслируемые на казахстанских каналах сериалы. По мнению главы ведомства, конкурентоспособность казахстанских сериалов нуждается в серьезном усилении.
"Необходимо усилить конкурентоспособность отечественных телесериалов в сравнении с сериалами иностранного производства. В 2017 году планируется увеличить количество проводимой сериальной продукции, в том числе и размещаемой на коммерческих телеканалах. Для реализации кинопрокатной деятельности на основе сериалов будут созданы полнометражные киноленты", – сказал он.
Абаев напомнил, что в марте этого года будет запущен телеканал "Ел арна".
"Ресурс будет транслировать казахстанские художественные и документальные фильмы и сериалы. Проект нацелен на развитие отечественного кинематографа, поддержку начинающих режиссеров и независимых киностудий, а также удовлетворение спроса населения", – подчеркнул министр.
http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/kazahstantsam-ne-nravyatsya-otechestvennie-telekanali--opros-mininforma/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 10.02.2017 в 13:51:00 # 579872
РЕАЛЬНО ( кто тут тусуется на сайте ) , сколько времени вы смотрите Казахстанские каналы ?
Смотрю http://torrent-tv.ru