Ерлан Карин возглавил ТРК "Казахстан"

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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 13:43:49
Соответствующая информация размещена на официальном сайте телеканала.
Коллективу ТРК Карина представил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
"Верю в то, что Ерлан Тынымбайулы выведет корпорацию на новый уровень развития", – написал Абаев на своей странице в Фейсбуке.
Ерлан Карин родился в 1976 году в ЮКО. В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет, в 1999-м – аспирантуру КазГУ имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в сфере образования. Позже возглавлял ряд центров политологии, работал в Администрации Президента, партии "Нур Отан".
В октябре 2014 года был назначен директором КИСИ при Президенте РК.
http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/erlan-karin-vozglavil-natsionalnii-telekanal-kazahstan/
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