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В Казахстане
2 миллиона тенге вернул пассажиру проводник поезда Астана - Актобе
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danilov 13 Апреля 2017 в 11:43:54
Проводник поезда Астана - Актобе вернул пассажиру 2 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"Проводник вагона № 16 Ержан Арденов обнаружил в купе под матрасом барсетку, в которой находились деньги порядка 2 000 000 тенге и банковская карта. Совместно с начальником поезда был составлен акт, и барсетка с содержимым была возвращена владельцу в целости и сохранности", - рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Как рассказали в компании, пассажиры поездов забывают не только деньги и документы, но и другие ценные вещи: мобильные телефоны, ноутбуки, часы и другое. С начала года проводниками региональных филиалов были зарегистрированы 18 фактов возврата ценных вещей и документов владельцам.

"В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, поездная бригада не несет ответственность за сохранность личных вещей пассажиров, поэтому просим быть внимательными при выходе из вагонов", - добавили в компании.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/2-milliona-tenge-vernul-passajiru-provodnik-poezda-astana-316027/
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  Лысый 13.04.2017 в 11:48:36   # 595876
А шотал?
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  Rebel 13.04.2017 в 11:54:05   # 595878
Цитата: Лысый от 13.04.2017 11:48:36
А шотал?


Есть честные люди,и их большинство,а шотал ему жизнь отдаст в двойне.Молодец!
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