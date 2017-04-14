Перуашев объяснил свое предложение о квартирах без кухонь и туалетов .

Цитата: Денис222 от



Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз... Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи..., а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...

Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.