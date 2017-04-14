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В Казахстане
Перуашев объяснил свое предложение о квартирах без кухонь и туалетов .
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Rebel 14 Апреля 2017 в 12:48:29
Депутат Азат Перуашев заявил о неверной трактовке его предложения о строительстве квартир "без туалетов". По его словам, в запросе шла речь о строительстве благоустроенных общежитий для сельской молодежи. Заявление депутата распространила пресс-служба ДПК "Ак жол", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Перуашев подчеркнул, что пример с квартирами был приведен в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире.

"В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40 процентов. Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения, в связи с чем мы предложили правительству добавить в программу "Нурлы жер" направление по строительству общежитий", - приводит слова Перуашева пресс-служба партии.

"Могу дополнительно сообщить, что сегодня утром с нами связались руководство Союза строителей Казахстана, а также четыре строительные компании из разных регионов, включая Астану и Алматы, заявившие о готовности строить такие общежития со снижением цены на 40 процентов. Поэтому считаем наше предложение обоснованным и важным для обеспечения жильем людей, не имеющих возможности покупать собственные отдельные квартиры", - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что депутат предложил заселять нуждающуюся сельскую молодежь в общежития с общими кухнями и туалетами.

https://tengrinews.kz/buildings/peruashev-obyyasnil-svoe-predlojenie-kvartirah-kuhon-316038/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 14.04.2017 в 12:52:10   # 596181
Начитался в свой адрес искрометных коментов. Ну так думай, редактируй свои мысли. А то - вот я сказал, да не то, что вы подумали. Фееричные деятели. За базаром следить надо(с)
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  Mikado 14.04.2017 в 12:56:22   # 596184
Проще барак без толчка построить, чем жизнь граждан на 40% улучшать, чтобы они в нормальном жилье с нормальными условиями жили.
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  N@VIGATOR 14.04.2017 в 13:20:44   # 596198
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения

Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
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  bozon house 14.04.2017 в 13:21:29   # 596200
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения

Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Инновационная идея!
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  Snake666 14.04.2017 в 13:26:40   # 596201
В народ ходили депутаты, лишь только по большой нужде.
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  Mikado 14.04.2017 в 13:39:12   # 596204
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения

Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!


Про грузовые контейнеры забыли еще. Они дешевле выйдут. А еще дешевле картонная коробка из под холодильника.
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  Даригер Ватс 14.04.2017 в 13:48:29   # 596207
Дефицит серого вещества у г-на Перуашева. Пчкму не хватает мозгов и смелости сказать Ельбанутому, что не стоит проводить ЕХРО, Азиады,Унивесиады, не стоит приглашать Риану и вообще пускать пыль в глаза общественности. Я уже 12 лет стою в очереди на З/У мерою 10 соток положенные нам по Коституции
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  Денис222 14.04.2017 в 13:51:57   # 596209
Цитата: Mikado от 14.04.2017 13:39:12
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения

Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!


Про грузовые контейнеры забыли еще. Они дешевле выйдут. А еще дешевле картонная коробка из под холодильника.


Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
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  Mikado 14.04.2017 в 13:57:46   # 596211
Цитата: Денис222 от 14.04.2017 13:51:57

Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...


Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.
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  Клавиша 14.04.2017 в 14:53:57   # 596232
Цитата: Даригер Ватс от 14.04.2017 13:48:29
Дефицит серого вещества у г-на Перуашева. Пчкму не хватает мозгов и смелости сказать Ельбанутому, что не стоит проводить ЕХРО, Азиады,Унивесиады, не стоит приглашать Риану и вообще пускать пыль в глаза общественности. Я уже 12 лет стою в очереди на З/У мерою 10 соток положенные нам по Коституции


Даригер. Сам ты ельбанутый. Не смей оскорблять нашего Елбасы.
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  Денис222 14.04.2017 в 14:55:05   # 596233
Цитата: Mikado от 14.04.2017 13:57:46
Цитата: Денис222 от 14.04.2017 13:51:57

Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...


Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.


О как! В комфортной коробке хотите...а ни кто комфорт не обещал...
Для жирдяя может и тесно будет, а вот, исхудавшему от нынешних цен, самое то..
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  Лялька 14.04.2017 в 15:02:55   # 596240
А во дворе этого общежития поставить туалет за миллион!!!!! Хоть одно предприятие но работать будет..
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