Перуашев объяснил свое предложение о квартирах без кухонь и туалетов .

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Rebel 14 Апреля 2017 в 12:48:29
Перуашев подчеркнул, что пример с квартирами был приведен в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире.
"В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40 процентов. Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения, в связи с чем мы предложили правительству добавить в программу "Нурлы жер" направление по строительству общежитий", - приводит слова Перуашева пресс-служба партии.
"Могу дополнительно сообщить, что сегодня утром с нами связались руководство Союза строителей Казахстана, а также четыре строительные компании из разных регионов, включая Астану и Алматы, заявившие о готовности строить такие общежития со снижением цены на 40 процентов. Поэтому считаем наше предложение обоснованным и важным для обеспечения жильем людей, не имеющих возможности покупать собственные отдельные квартиры", - добавил депутат.
Ранее сообщалось, что депутат предложил заселять нуждающуюся сельскую молодежь в общежития с общими кухнями и туалетами.
https://tengrinews.kz/buildings/peruashev-obyyasnil-svoe-predlojenie-kvartirah-kuhon-316038/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 14.04.2017 в 12:52:10 # 596181
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
bozon house 14.04.2017 в 13:21:29 # 596200
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44Инновационная идея!
Quote:
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44
Quote:
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Про грузовые контейнеры забыли еще. Они дешевле выйдут. А еще дешевле картонная коробка из под холодильника.
Даригер Ватс 14.04.2017 в 13:48:29 # 596207
Цитата: Mikado от 14.04.2017 13:39:12
Про грузовые контейнеры забыли еще. Они дешевле выйдут. А еще дешевле картонная коробка из под холодильника.
Цитата: N@VIGATOR от 14.04.2017 13:20:44
Quote:
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Quote:
Это делает общежития более доступным жильем для малообеспеченных слоев населения
Можно еще дешевле и строить ничего не надо! Берем списанные купе и плацкартные жд вагоны, снимаем с осей и ставим на фундаментные блоки!
Про грузовые контейнеры забыли еще. Они дешевле выйдут. А еще дешевле картонная коробка из под холодильника.
Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
Цитата: Денис222 от 14.04.2017 13:51:57
Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.
Цитата: Даригер Ватс от 14.04.2017 13:48:29
Дефицит серого вещества у г-на Перуашева. Пчкму не хватает мозгов и смелости сказать Ельбанутому, что не стоит проводить ЕХРО, Азиады,Унивесиады, не стоит приглашать Риану и вообще пускать пыль в глаза общественности. Я уже 12 лет стою в очереди на З/У мерою 10 соток положенные нам по Коституции
Дефицит серого вещества у г-на Перуашева. Пчкму не хватает мозгов и смелости сказать Ельбанутому, что не стоит проводить ЕХРО, Азиады,Унивесиады, не стоит приглашать Риану и вообще пускать пыль в глаза общественности. Я уже 12 лет стою в очереди на З/У мерою 10 соток положенные нам по Коституции
Даригер. Сам ты ельбанутый. Не смей оскорблять нашего Елбасы.
Цитата: Mikado от 14.04.2017 13:57:46
Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.
Цитата: Денис222 от 14.04.2017 13:51:57
Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
Картонная коробка из под холодильника, для большой семьи... , а на одного из под современного телика, а с такими ценами на продукты эта коробка в самый раз...
Коробка из под современного телека не пойдет: если лежа ее, то потолки низкие получатся, а если стоя, то двери узкие. Не по СНиПу.
О как! В комфортной коробке хотите...а ни кто комфорт не обещал...
Для жирдяя может и тесно будет, а вот, исхудавшему от нынешних цен, самое то..