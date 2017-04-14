Запрещать жениться без прохождения спецкурсов предложил Генпрокурор.

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Гоги80 14 Апреля 2017 в 12:56:34
"Молодые влюбляются и женятся. В начале семейной жизни все хорошо, а со временем начинаются ссоры, доходит и до рукоприкладства. Во многом молодежь не знает, в чем счастье семейной жизни. Поэтому для тех, кто хочет вступить в брак, нужно пройти курс. Если не пройдут через него, то не давать жениться. Такая практика действует во многих странах, таких как Саудовская Аравия, Малайзия, Италия, Латвия", - сказал Асанов в ходе расширенного заседания Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК по вопросам профилактики бытового насилия.
Генеральная прокуратура также предлагает создать в Казахстане психокоррекционную службу для семейных дебоширов.
"Проводимые мероприятия не в должной мере имеют эффект. Отсутствие на центральном и региональном уровнях четкого механизма финансирования ослабляет профилактическую работу. Что касается агрессора, то он ни с кем не сможет найти общий язык. Таких людей нужно лечить, потому что они не признают себя больными. Нам нужна психокоррекционная служба для таких людей. Говорим, что нет средств, но на вытрезвители мы ежегодно 5 миллиардов тенге тратим. Наверное, вместо этого лучше построить подобный центр по опыту Молдовы". - отметил Генпрокурор.
Ранее Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов высказался о проблемах воспитания мужчин в семьях. Также Асанов рассказал поучительную историю о прокуроре, избивавшем жену и детей.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 14.04.2017 в 14:10:24 # 596216
Единственный представитель власти которое вызывает уважение, лично у меня.
bozon house 14.04.2017 в 14:16:37 # 596222