Касымов: Может возникнуть угроза прорыва Астанинского контррегулятора

ЧС конечно работу делает, спасает, но нужно проводить работы заранее, а не только СМСки рассылать.

Эти СМС, особенно по ночам, реально задрали. Пришлось занести в черный список абонента. Зачем, мне, спящему дома в городе, среди ночи СМС со 112 номера о том, что где-то закрыт перевал, возможен сход лавин в горных районах и прочая инфа,