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В Казахстане
Касымов: Может возникнуть угроза прорыва Астанинского контррегулятора
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danilov 18 Апреля 2017 в 11:36:17
Контррегулятор может быть переполнен в течение трёх суток и нужно срочно принимать меры по спуску воды.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании Правительства РК рассказал, что в результате резкого увеличения объёма сбросов из Астанинского водохранилища с 40 до 1 200 кубометров в секунду подтоплен один населённый пункт в Аршалынском районе Акмолинской области.

"Для предотвращения подтоплений столицы, пригородных населённых пунктов начат перехват паводковых вод в Астанинский контррегулятор. Перехвачено 132 млн кубометров воды, предельная норма у него – 450. При сохранении повышенного сброса из Астанинского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течение трёх суток и возникнет угроза его прорыва", – сказал Калмуханбет Касымов.

Он отметил, что требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенные населённые пункты Акмолинской области.

"Этот вопрос вчера и сегодня мы рассматриваем с Министерством сельского хозяйства и акимом Астаны", – заключил министр.

https://informburo.kz/novosti/kasymov-mozhet-vozniknut-ugroza-proryva-astaninskogo-kontrregulyatora.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 18.04.2017 в 11:51:56   # 597006
Когда-то природа зачистила планету всемирным потопом. Может это намек от природы, что пора остановиться пилить и воровать, а уже пора начать восстанавливать и создавать по-настоящему, а не на бумагах и с экранов телевизоров?

И почему министр МВД должен заниматься такими вопросами, а не минсельхоз с акимами?
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  Marvel 18.04.2017 в 11:53:29   # 597007
Почему министр МВД потеет?
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  Все мы гости 18.04.2017 в 11:56:14   # 597009
Как же меня это бесит, бесит бессилие и нежелание нашего руководства. С утра смотрел репортажи по КТК, все страну топит при чем топит по страшному.Люди страдают, гибнут, теряют имущество и скот. Ну почему к очевидным явлениям природы у нас такое безалаберное отношение. Проще свалить на матушку природу все проблемы, а потом "выслуживаться" перед народом возмещая ущерб, при этом пиля бюджет. Почему никто не пытается разобраться в первопричине всего происходящего? Привыкли кое как бороться с последствиями, а потом на всю страну вещать о своих достижениях. Нужно ведь всего лишь проанализировать , где, когда и почему у нас так, принять меры по отводу талых вод. ДА млять хоть каналы по всей страны наройте и в Арал направьте. Но у нас все по другому, это денег не принесет.Кучке пиявок , через кого будут проходить потоки бюджетных средств на устранение последствий не выгодно. Смотришь на лица людей, которые страдают, аж дышать тяжело.Вот так, в один день многие лишились всего, а кто то и жизни. ЧС конечно работу делает, спасает, но нужно проводить работы заранее, а не только СМСки рассылать. Огромные ресурсы тратятся на пустые и никому не нужные программы и все впустую. Страна огромная, но народу живет как Москве, неужели нельзя все сделать по человечески.
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  Mikado 18.04.2017 в 12:04:07   # 597011
Цитата: Все мы гости от 18.04.2017 11:56:14
ЧС конечно работу делает, спасает, но нужно проводить работы заранее, а не только СМСки рассылать.


Эти СМС, особенно по ночам, реально задрали. Пришлось занести в черный список абонента. Зачем, мне, спящему дома в городе, среди ночи СМС со 112 номера о том, что где-то закрыт перевал, возможен сход лавин в горных районах и прочая инфа, не имеющая отношение к тому месту, где ты находишься?
Зато часто там, где людей топит и сваливаются на голову неожиданно природные катаклизмы, никто не успевает предупредить.
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  ss720 18.04.2017 в 12:24:18   # 597018
небось 26 лет не проводили ремонт? а по бумагам там китайская стена наверное
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  Лысый 18.04.2017 в 12:31:28   # 597023
Quote:
Эти СМС, особенно по ночам, реально задрали. Пришлось занести в черный список абонента. Зачем, мне, спящему дома в городе, среди ночи СМС со 112 номера о том, что где-то закрыт перевал, возможен сход лавин в горных районах и прочая инфа,


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  Makintosh 18.04.2017 в 12:32:40   # 597024
котакский ситуаци
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  Свомпи 18.04.2017 в 12:32:57   # 597025
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  KAN13 18.04.2017 в 12:38:13   # 597026
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  Даригер Ватс 18.04.2017 в 13:01:37   # 597032
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  KAN13 18.04.2017 в 13:11:46   # 597034

Убили МЧС , похоронили в МВД .
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  СССР 18.04.2017 в 13:14:45   # 597036
У меня такое ощущение складывается, что нашим казнокрадам выгоден максимальный ущерб, потом и денег выбить можно будет больше
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  Стрельцов 18.04.2017 в 13:30:59   # 597040
к сожалению , когда нет хозяина так и будет, или когда хозяин имеет временное отношение к тому что в его руках, ну или попросту несправляется или плохо наказывает тех на кого переложена ответственность
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