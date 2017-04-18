Касымов: Может возникнуть угроза прорыва Астанинского контррегулятора

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danilov 18 Апреля 2017 в 11:36:17
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании Правительства РК рассказал, что в результате резкого увеличения объёма сбросов из Астанинского водохранилища с 40 до 1 200 кубометров в секунду подтоплен один населённый пункт в Аршалынском районе Акмолинской области.
"Для предотвращения подтоплений столицы, пригородных населённых пунктов начат перехват паводковых вод в Астанинский контррегулятор. Перехвачено 132 млн кубометров воды, предельная норма у него – 450. При сохранении повышенного сброса из Астанинского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течение трёх суток и возникнет угроза его прорыва", – сказал Калмуханбет Касымов.
Он отметил, что требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенные населённые пункты Акмолинской области.
"Этот вопрос вчера и сегодня мы рассматриваем с Министерством сельского хозяйства и акимом Астаны", – заключил министр.
https://informburo.kz/novosti/kasymov-mozhet-vozniknut-ugroza-proryva-astaninskogo-kontrregulyatora.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
И почему министр МВД должен заниматься такими вопросами, а не минсельхоз с акимами?
Все мы гости 18.04.2017 в 11:56:14 # 597009
Цитата: Все мы гости от 18.04.2017 11:56:14
ЧС конечно работу делает, спасает, но нужно проводить работы заранее, а не только СМСки рассылать.
ЧС конечно работу делает, спасает, но нужно проводить работы заранее, а не только СМСки рассылать.
Эти СМС, особенно по ночам, реально задрали. Пришлось занести в черный список абонента. Зачем, мне, спящему дома в городе, среди ночи СМС со 112 номера о том, что где-то закрыт перевал, возможен сход лавин в горных районах и прочая инфа, не имеющая отношение к тому месту, где ты находишься?
Зато часто там, где людей топит и сваливаются на голову неожиданно природные катаклизмы, никто не успевает предупредить.
Эти СМС, особенно по ночам, реально задрали. Пришлось занести в черный список абонента. Зачем, мне, спящему дома в городе, среди ночи СМС со 112 номера о том, что где-то закрыт перевал, возможен сход лавин в горных районах и прочая инфа,
Видимо усадьба в низовье!
ЧС - контора у него в подчинении .
Даригер Ватс 18.04.2017 в 13:01:37 # 597032
Где МЧС???
Убили МЧС , похоронили в МВД .