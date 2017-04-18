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В Казахстане
Будут ли штрафовать за знак "Шипы" при летней резине?
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Гоги80 18 Апреля 2017 в 13:58:00
Знак "Шипы" на автомобиле с летней резиной является нарушением. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

"Уважаемые автолюбители, при сезонной смене зимней ошипованной резины на летнюю не забудьте снять опознавательный знак "Шипы". Наличие такого знака на автомобиле, который не имеет ошипованные шины, является нарушением", - написал Садубаев на своей странице в Facebook.

В интервью с корреспондентом Tengrinews.kz представитель МВД отметил, что наличие знака "Шипы" в летнее время так же является нарушением, как и его отсутствие в зимний период.

"Это правонарушение, но, как и зимой, мы пока обходимся только предупреждением водителя и разъяснительной работой. Штрафовать пока не будем", - отметил Алмас Садубаев.

Напомним, в ноябре 2016 года водителей Астаны захватила "Ш"-лихорадка. Требование КАП МВД РК по установке знака "Ш" на стекле авто с шипованными шинами вызвало ажиотаж среди автовладельцев. Позже стало известно, что за отсутствие знака "Шипы" на автомобилях с шипованной резиной водителей штрафовать не будут.

Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kurwa 18.04.2017 в 14:04:48   # 597051
смена теперь будет на букву "Л"
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  Клавиша 18.04.2017 в 14:13:53   # 597054
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  Нива 18.04.2017 в 14:16:05   # 597056
ну кому в летнее время мешает наклейка "Ш"? я понимаю зимой ее клеют что бы автомобиль сзади держал дистанцию. обоснуйте чем эта наклейка мешает летом??? Нашим лишь бы штрафовать.
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  Денис222 18.04.2017 в 14:22:25   # 597057
Политика KZ и маразм слова синонимы!
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  Mikado 18.04.2017 в 14:27:29   # 597060
Кто-то завез много наклеек с буквой "Ш"?
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  Marvel 18.04.2017 в 14:27:53   # 597061
Цитата: Денис222 от 18.04.2017 14:22:25
Политика KZ и маразм слова синонимы!


В РФ такая же фигня. Регламент Таможенного союза
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  Нива 18.04.2017 в 14:29:23   # 597062
Это как в призывной период, хочешь в армию - плати, не хочешь - тоже плати. так и здесь, нет наклейки - штраф, есть наклейка - тоже штраф.
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  Marvel 18.04.2017 в 14:30:14   # 597063
Сдается мне кто-то построил завод по производству наклеек "Ш"

В слове "ёптваюмать" аж 2 буквы ш")))
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  Мура45 18.04.2017 в 14:32:58   # 597064
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  KAN13 18.04.2017 в 14:38:34   # 597068

Наши штрафы это зарплата МВД . Не нарушайте ПДД .
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  Jopavogne 18.04.2017 в 14:55:42   # 597070
Цитата: Нива от 18.04.2017 14:16:05
ну кому в летнее время мешает наклейка "Ш"? я понимаю зимой ее клеют что бы автомобиль сзади держал дистанцию. обоснуйте чем эта наклейка мешает летом??? Нашим лишь бы штрафовать.

Тем, что зная что у него шипы, будет длинный тормозной путь, можно впритык ехать, а тут раз и въедишь ему взад
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  Свомпи 18.04.2017 в 15:11:02   # 597073
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  Мура45 18.04.2017 в 15:35:20   # 597074
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  Ал 18.04.2017 в 15:37:55   # 597076
Цитата: Marvel от 18.04.2017 14:27:53
В РФ такая же фигня. Регламент Таможенного союза
В регламенте Таежного Союза говорится лишь о обязательности наклеек с предупреждениями о шипованной резине в зимний период.
Про возмущение россиян по поводу штрафов за неснятые в летнее время наклейки Гуголь ничего не говорит.
Не исключаю, что у кого-нибудь найти получится...
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  старик 18.04.2017 в 16:17:03   # 597084
Нет забот больше у министерства, кроме этой, такой важной.
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  Rebel 18.04.2017 в 16:23:21   # 597085
Не ту страну назвали Гондурасом!
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