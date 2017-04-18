Будут ли штрафовать за знак "Шипы" при летней резине?

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Гоги80 18 Апреля 2017 в 13:58:00
"Уважаемые автолюбители, при сезонной смене зимней ошипованной резины на летнюю не забудьте снять опознавательный знак "Шипы". Наличие такого знака на автомобиле, который не имеет ошипованные шины, является нарушением", - написал Садубаев на своей странице в Facebook.
В интервью с корреспондентом Tengrinews.kz представитель МВД отметил, что наличие знака "Шипы" в летнее время так же является нарушением, как и его отсутствие в зимний период.
"Это правонарушение, но, как и зимой, мы пока обходимся только предупреждением водителя и разъяснительной работой. Штрафовать пока не будем", - отметил Алмас Садубаев.
Напомним, в ноябре 2016 года водителей Астаны захватила "Ш"-лихорадка. Требование КАП МВД РК по установке знака "Ш" на стекле авто с шипованными шинами вызвало ажиотаж среди автовладельцев. Позже стало известно, что за отсутствие знака "Шипы" на автомобилях с шипованной резиной водителей штрафовать не будут.
Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или "НЕ Ш"
Цитата: Денис222 от 18.04.2017 14:22:25
Политика KZ и маразм слова синонимы!
Политика KZ и маразм слова синонимы!
В РФ такая же фигня. Регламент Таможенного союза
В слове "ёптваюмать" аж 2 буквы ш")))
Лысая?!
Наши штрафы это зарплата МВД . Не нарушайте ПДД .
Цитата: Нива от 18.04.2017 14:16:05
ну кому в летнее время мешает наклейка "Ш"? я понимаю зимой ее клеют что бы автомобиль сзади держал дистанцию. обоснуйте чем эта наклейка мешает летом??? Нашим лишь бы штрафовать.
ну кому в летнее время мешает наклейка "Ш"? я понимаю зимой ее клеют что бы автомобиль сзади держал дистанцию. обоснуйте чем эта наклейка мешает летом??? Нашим лишь бы штрафовать.
Тем, что зная что у него шипы, будет длинный тормозной путь, можно впритык ехать, а тут раз и въедишь ему взад
Цитата: Мура45 от 18.04.2017 14:32:58
Лысая?!
Лысая?!
Леплетняя
Цитата: Свомпи от 18.04.2017 15:11:02
Леплетняя
Цитата: Мура45 от 18.04.2017 14:32:58
Лысая?!
Лысая?!
Леплетняя
Лакированная, аж блястит..
Цитата: Marvel от 18.04.2017 14:27:53В регламенте Таежного Союза говорится лишь о обязательности наклеек с предупреждениями о шипованной резине в зимний период.
В РФ такая же фигня. Регламент Таможенного союза
В РФ такая же фигня. Регламент Таможенного союза
Про возмущение россиян по поводу штрафов за неснятые в летнее время наклейки Гуголь ничего не говорит.
Не исключаю, что у кого-нибудь найти получится...