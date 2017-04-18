Будут ли подавать курт и бешбармак в самолетах «Эйр Астана»?

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Гоги80 18 Апреля 2017 в 15:19:07
Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика в ответе на официальный запрос корреспондента МИА «Казинформ». Как отметили в «Эйр Астане», сегодня на борту авиакомпании предлагается полный ассортимент - от горячих блюд до легких закусок. Имеются сортовые вина и другие алкогольные напитки. Существует более 19 видов специального питания, отвечающего всем диетическим, религиозным и этическим требованиям, которое необходимо заказывать заранее.
«Бортовое питание готовят в сертифицированных цехах в каждом аэропорту вылета. Строгий контроль над качеством продуктов является основным правилом при изготовлении питания, как для бизнес, так и для эконом-класса. Обновление меню бортового питания происходит каждые 10 дней (на местных коротких рейсах), на дальних внутренних и международных рейсах - каждые 30 дней, а спиртные напитки и закуски обновляются и улучшаются постоянно», - сообщили в пресс-службе.
Меню, предлагаемое на рейсах авиакомпании «Эйр Астана» разрабатывается сотрудниками службы бортового питания авиакомпании в сотрудничестве с партнерами в Казахстане и во всем мире. С недавнего времени «Эйр Астана» отказалась от замороженных продуктов и готовит горячее питание для эконом-класса только из свежих ингредиентов. На международных направлениях авиакомпания предлагает пассажирам местную кухню из той страны, откуда выполняется рейс. Например, на рейсах из Дели подается индийское блюдо Матар Панир, на пекинском маршруте - китайские креветки с жареной лапшой, на рейсах из Таиланда - тайский карри с красным кокосом и рисом в жасминовом соусе.
С 1 апреля в эконом-классе на всех рейсах, вылетающих из Астаны, начали подавать плов. В бизнес-классе плов будет предлагаться в мае и пока только на внутренних рейсах. Блюдо готовится кейтеринговой компанией Gate Gourmet.
«Введение других национальных блюд возможно, однако сложно сохранить питательные свойства и вообще приготовить блюдо. Это касается, например, бешбармака из красного мяса, где лапша должна оставаться свежей. В производстве подобных блюд большую роль играет наличие соответствующего оборудования. Сейчас компания занимается закупом такой техники. Манты подаются только в бизнес-классе, поскольку их делают только в свежем виде вручную. Тем не менее, авиакомпания постоянно работает над расширением ассортимента блюд и дает рекомендации поставщику», - отметили в авиакомпании.
Также в «Эйр Астане» прокомментировали информацию о подаче курта вместо взлетных конфет. «Конфеты отлично справляются с проблемой закладывания ушей при посадке. К сожалению, курт не обладает такими свойствами», - сообщили в авиакомпании.
Источник: МИА "Казинформ"
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Это что то новенькое.
Nightwalker 18.04.2017 в 16:29:16 # 597088
Nightwalker 18.04.2017 в 16:30:56 # 597089
Будут ли подавать курт и бешбармак в самолетах «Эйр Астана»?А в этом есть необходимость?
Даригер Ватс 18.04.2017 в 17:31:49 # 597099