Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Паводковая ситуация в регионах может выйти из-под контроля
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Апреля 2017 в 20:27:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 18.04.2017 в 20:32:26   # 597144
аха, а сейчас она у них топит под контролем
поощрить | покарать
  Makintosh 18.04.2017 в 20:35:48   # 597145
у нас шухер, вячеславское водохранилище вот-вот переполнится, кубатуры осталось на два дня. Будут шлюзы открывать, наверное..
поощрить | покарать
  ss720 18.04.2017 в 20:37:47   # 597148
Божко давай до свидания
поощрить | покарать
  arhar 18.04.2017 в 20:39:53   # 597150
божко уже давно депутат
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь