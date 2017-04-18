▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В Казахстане
Паводковая ситуация в регионах может выйти из-под контроля
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 18 Апреля 2017 в 20:27:12
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
arhar
18.04.2017 в 20:32:26
# 597144
аха, а сейчас она у них топит под контролем
поощрить
|
покарать
Makintosh
18.04.2017 в 20:35:48
# 597145
у нас шухер, вячеславское водохранилище вот-вот переполнится, кубатуры осталось на два дня. Будут шлюзы открывать, наверное..
поощрить
|
покарать
ss720
18.04.2017 в 20:37:47
# 597148
Божко давай до свидания
поощрить
|
покарать
arhar
18.04.2017 в 20:39:53
# 597150
божко уже давно депутат
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь