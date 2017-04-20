Амнистия в Казахстане подходит к завершающей стадии.

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Гоги80 20 Апреля 2017 в 08:34:03
По состоянию на 18 апреля 2017 года с момента реализации закона РК об амнистии судами рассмотрено более 15 тысяч материалов. Всего по республике из мест лишения свободы освободились более 1 100 осужденных. Еще около шести тысяч человек, отбывавшие срок наказания без изоляции от общества и состоящие на пробационном контроле, также освобождены по решению суда.
"Порядка 5 000 осужденным судом сокращены неотбытые части срока наказания, в том числе 1 572 осужденным, находящимся в местах заключения. Порядка 200 осужденным отказано судом в применении к ним гуманного акта по различным причинам. Основная причина заключается в том, что осужденный не в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением", - сообщили в республиканском ведомстве пенитенциарной системы.
По официальным данным, если в течение времени, предусмотренного законом об амнистии, будет возмещен ущерб в полном объеме, у осужденного появится возможность обратиться в суд повторно, подчеркнули в Комитете УИС.
13 декабря 2016 года Глава государства подписал закон "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК". В ходе публичного подписания закона Президент отметил, что амнистия является жестом доброй воли со стороны государства. "Этот акт милосердия, надежды и прощения по отношению к нашим соотечественникам позволит оздоровить общество. Амнистия охватывает социально уязвимые категории - это несовершеннолетние, беременные женщины и женщины с детьми, инвалиды, пожилые", - сказал ранее Президент Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Вот и хорошо ,это значит , что почти все свои уже где надо .